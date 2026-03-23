Huesca es la provincia de Aragón que más recicló en 2025

Ecovidrio ha dado a conocer los resultados de reciclaje en Aragón en 2025 y ha confirmado que Huesca es la provincia de la comunidad que más recicló el año pasado. Un año más, la separación en origen a través del contenedor verde sigue representando cerca del 90% de las toneladas recuperadas en Aragón. Así, la recogida selectiva de envases de vidrio en Aragón alcanzó las 18.663 toneladas. En base a esta cifra, cada ciudadano aragonés depositó, durante 2025, 13,7kg de vidrio en el contenedor verde, lo que equivale a 47 envases por persona, una cifra notablemente inferior a la media nacional (20 Kg/hab, unos 68 envases por persona).

Por provincias, Huesca encabeza la aportación ciudadana al contenedor verde en la región con 20,5 kilos por habitante, seguida de Teruel (15,9 kgs/hab) y Zaragoza (11,9 kgs/hab). "En un año marcado por la moderación del consumo, los aragoneses han seguido demostrando su compromiso con el reciclaje de envases de vidrio. Aunque los datos se sitúan por debajo de la media nacional, seguimos trabajando de la mano de las administraciones locales para reforzar la separación en origen y desplegar iniciativas que nos permitan mejorar progresivamente los niveles de recogida selectiva", ha señalado Óscar Acedo, gerente en la zona de Ecovidrio.

Gracias al reciclaje de vidrio en Aragón durante 2025, se ha logrado evitar la emisión de más de 10.900 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 5.000 coches retirados de la circulación durante un año. También evitar la extracción de más de 22.500 toneladas de materias primas, lo que equivale a más de 2 veces el peso de la Torre Eiffel, así como ahorrar más de 13.400 MWh de energía, el equivalente a un mes de consumo energético en todos los hospitales de Aragón.

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El mejor aliado de la hostelería

Por otro lado, gracias a su experiencia sobre el terreno y su afán en convertirse en el mejor aliado de la hostelería en España, Ecovidrio también ha avanzado en el objetivo marcado en su estrategia EcoVares de lograr un 76% de establecimientos recicladores a finales de 2025. Así, durante el pasado año, la entidad ha impactado a más de 2.600 establecimientos hosteleros de Aragón. En 2025, Ecovidrio ha afianzado su apuesta por EcoBarrios, la estrategia nacional que tiene por objetivo acelerar el incremento de la separación selectiva de envases de vidrio en determinadas zonas de nuestro país con mayor potencial de crecimiento.