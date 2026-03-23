Teruel destina 34.000 euros a la organización de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno Local una aportación de 34.000 euros para la celebración de la Semana Santa mediante un convenio de colaboración con la Asociación Cultural de la Semana Santa, que permitirá financiar parte de la organización de este evento.

La Semana Santa de Teruel reúne a cerca de 2.500 cofrades integrados en ocho cofradías, que procesionan un total de 13 pasos representativos de la pasión y muerte de Jesús.

En otro orden de cosas, en materia de contratación, el ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio de recogida de papel y cartón, que se realiza a través de centros especiales de empleo, por un importe de 13.662 euros anuales.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato de limpieza y conserjería de los colegios de Infantil y Primaria del Ensanche y La Fuenfresca por un total de 414.679 euros para dos años. "Como siempre recuerdo, los ayuntamientos asumimos el mantenimiento integral de los colegios públicos, lo que supone un gasto recurrente e importante. En este caso, hablamos de más de 400.000 euros en dos años solo para estos centros", ha explicado Buj.

Ubicación de peñas

Preguntada por los medios de comunicación por la ubicación de la peña El Remojón durante las fiestas de la Vaquilla, la alcaldesa ha explicado que se ha optado por su instalación en la plaza de la Judería tras analizar tanto las necesidades logísticas de la peña como el modelo tradicional de la fiesta.

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En este sentido, ha señalado que este emplazamiento permite albergar adecuadamente escenarios e infraestructuras, aspecto clave para el correcto desarrollo de la actividad. Buj ha reconocido que algunos vecinos han mostrado su desacuerdo mediante una recogida de firmas y ha asegurado que el Ayuntamiento ha escuchado sus planteamientos en reuniones mantenidas recientemente. "Entendemos perfectamente que tener una peña cerca de casa genera molestias, es una incomodidad real", ha indicado. No obstante, ha defendido que las peñas forman parte esencial de la Vaquilla y que su ubicación en el centro histórico es un elemento definitorio de la fiesta.