La DO Cariñena brilla en el Concurso Vinespaña con 11 medallas: dos de Gran Oro y 9 de Oro

Los vinos de la Denominación de Origen Cariñena siguen sumando reconocimientos y han obtenido once medallas, dos de Gran Oro y nueve de Oro, en la VII edición del Concurso Nacional de Vinos VinEspaña, consolidado como el escaparate de los vinos españoles. Los vinos ganadores son parte de la gama de tres bodegas: Care (cuatro distinciones), Grandes Vinos (dos) y San Valero (cinco).

Organizado por la Federación Española de Enología, VinEspaña se ha consolidado como uno de los concursos de vinos más relevantes del país, por el rigor técnico de sus catas y la participación de profesionales del sector vitivinícola de todo el territorio. Las catas de 2026 se celebraron a principios de marzo en Medina del Campo, donde enólogos, técnicos del sector vitivinícola, periodistas especializados y responsables de compra evaluaron más de 1.200 muestras de vino procedentes de toda España.

En la categoría de tintos tranquilos, las bodegas de la D.O. Cariñena han sumado siete medallas. Bodegas Care ha conseguido dos de Gran Oro, para Care Finca Bancales 2022 y Care Tinto sobre Lías 2025. Grandes Vinos, dos de Oro, con Geraldino Crianza 2023 y Geraldino Reserva 2022. Y Bodegas San Valero ha ganado tres Oros, con 8.0.1 Edición Limitada, Particular Garnacha 2025 y Particular Garnacha Viñas Centenarias 2023.

Esta categoría ha distinguido las posibilidades de la uva garnacha tinta, la variedad más característica (33% de la producción), presente, como variedad única o en coupage con otras, en seis de los siete vinos premiados. Además, el certamen ha destacado a otro de los emblemas de la D.O. con otra medalla de Oro, en la categoría de variedades minoritarias, para Care Finca Marimú 2023 (Bodegas Care), elaborado con uva cariñena, originaria de la zona y la única en el mundo que une su nombre al de una Denominación.

Finalmente, en la categoría de vinos blancos tranquilos se han llevado tres oros más Care Blanco sobre Lías 2025 (Bodegas Care), Particular Chardonnay 2025 (Bodegas San Valero) y Particular Garnacha Blanca 2025 (Bodegas San Valero).

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Los reconocimientos a la D.O. Cariñena en VinEspaña se suman a los otorgados este mismo mes en el concurso internacional Mundus Vini Grand International Wine Award, en Alemania, donde las mismas bodegas obtuvieron ya 16 premios (una medalla de Gran Oro, diez de Oro y cinco de Plata). Así, los Vinos que Nacen de las Piedras, lema con el que se conoce toda la producción de la mayor y más antigua denominación de Aragón, siguen extendiendo su prestigio y éxito en todo el mundo.