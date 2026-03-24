La DPZ presenta la Semana Santa de Zaragoza provincia: 13 celebraciones declaradas de interés turístico con más de 12.340 cofrades y 60 cofradías

La Diputación de Zaragoza ha presentado hoy martes en el palacio de Sástago la Semana Santa de Zaragoza provincia, una selección de las celebraciones y las tradiciones más significativas de los municipios zaragozanos concretada en las 13 Semanas Santas declaradas fiesta de interés turístico de Aragón: las de Alagón, Ateca, Ariza, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, Fuentes de Ebro, Pinseque, Tarazona, Tauste, Torrijo de la Cañada y Used.

Justamente hoy el Boletín Oficial de Aragón ha publicado el reconocimiento de la Semana Santa de Épila, y solo en estas 13 localidades las celebraciones de Semana Santa movilizan a más de 12.340 cofrades pertenecientes a más de 60 cofradías, hermandades y asociaciones.

Ha sido la primera vez que la Semana Santa de la provincia se ha presentado en Zaragoza capital, y con esta iniciativa la Diputación de Zaragoza busca potenciar las celebraciones de sus municipios como una propuesta turística y cultural de primer orden tanto para los zaragozanos y las zaragozanas como para el resto de los aragoneses y las aragonesas. Por eso el acto de esta tarde marca también el pistoletazo de salida de una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales con el lema “Semana Santa en Zaragoza provincia: el latido de la tradición”.

La campaña se centra en el concepto del “latido”, una idea que simboliza tanto el estruendo de tambores y bombos como el pulso vital de los pueblos de la provincia que viven estas celebraciones de forma muy singular, ofreciendo un mapa de sensaciones que va desde el drama barroco hasta el silencio más solemne.

La diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín, ha explicado que “la Semana Santa es una de las expresiones culturales más auténticas de la provincia. Cada localidad tiene su forma de vivirla, pero todas comparten una misma esencia: la implicación de sus vecinos y el orgullo por mantener vivas sus tradiciones”.

Palacín ha destacado que la presentación de la Semana Santa de Zaragoza provincia busca “reivindicar y poner en valor la celebración de los 13 municipios cuya Semana Santa ha sido declarada como fiesta de interés turístico, pero que puede hacerse extensiva al resto de municipios zaragozanos”. “Queremos mostrar que la provincia de Zaragoza ofrece una Semana Santa diversa con un patrimonio artístico tangible e intangible, con estilos, sonidos y emociones muy distintos, pero con un hilo común que une a todos nuestros municipios”, ha insistido.

La diputada provincial ha subrayado además el potencial turístico de estas celebraciones. “Cada año miles de personas se acercan a nuestros pueblos para vivir la Semana Santa y nuestro objetivo es que descubran también los recursos patrimoniales, paisajísticos, así como la gastronomía y un modo de viajar y vivir más pausado y auténtico. Desde la Diputación Provincial valoraremos como dar a conocer todo este rico patrimonio”, ha recordado.

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Palacín también ha destaca “el valor colectivo” de esta propuesta, ya que “esta presentación y su posterior campaña de comunicación es también un reconocimiento al trabajo y compromiso de las cofradías, las asociaciones y los vecinos que, generación tras generación, han mantenido viva esta tradición y la han convertido en una seña de identidad de nuestros pueblos”.