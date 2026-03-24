El nuevo puente de Azuara permitirá reabrir la carretera A-2306 en la segunda quincena de mayo
Este martes se ha terminado la colocación de los tableros del nuevo viaducto de casi 87 metros de longitud y más ancho que el que se llevó la riada del 13 de junio
La reapertura de la carretera A-2306 entre Azuara y Moyuela, que quedó cortada bruscamente tras el episodio de lluvias torrenciales del 13 de junio que provocaron una crecida del río Cámaras que se llevó por delante el anterior viaducto, está cada vez más cerca. Las obras del nuevo puente van cobrando forma y este martes se ha finalizado la colocación de los tableros, una vez ejecutadas las obras de cimentación y colocadas las pilas, los estribos, los dinteles, las vigas y las prelosas. “Se trata de una obra importante porque los daños fueron muy grandes, teniendo en cuenta que el tramo de puente y carretera arrastrado por la fuerza del agua superó los 120 metros de longitud", ha detallado el consejero de Fomento, Octavio López, que ha supervisado la evolución de las obras. "
"Estamos invirtiendo 2,8 millones de euros y, en estos momentos, faltaría por ejecutar el hormigonado del tablero y la disposición de los sistemas de contención del puente, mientras que en lo que relativo a la reposición de la vía quedan por acometer las obras de drenaje transversal y la realización del terraplén", ha matizado López. Actuaciones que está llevando a cabo la empresa Mariano López Navarro y a las que habrá que sumar la capa de zahorra, el extendido de la mezcla bituminosa en caliente, la señalización y el balizamiento a lo largo de los 245 metros de vía que se van a reparar.
El nuevo puente, cuya estructura y volumen ya se aprecian claramente, presenta 86,65 metros de longitud y se apoya en cinco vigas doble T pretensadas apoyadas en sobre tres pilotes centrales y dos cargaderos a ambos extremos. El ancho del tablero es de 9,40 metros sobre el que se dispondrán una calzada de siete metros distribuidos en dos carriles de 3,50 con arcén en cada uno de los lados de medio metro. La altura del puente alcanza los ocho metros en su parte más alta.
López ha destacado la premura con que el Gobierno de Aragón actuó desde el primer día para proceder a la reparación de los daños provocados por el tren de tormentas que asoló varias zonas de la Comarca Campo de Belchite: “Hay que recordar que, aparte de la A-2306, sufrieron daños de consideración al A-222 en Belchite, donde también tuvimos que reparar buena parte del viaducto sobre el Aguasvivas, y la A-1506, entre Azuara y Herrera de los Navarros, que quedó afectada en varios de sus puntos”, ha recordado.
Actuaciones todas ellas que en su conjunto han conllevado obras de emergencia por valor de cinco millones de euros. “Nuestra prioridad no ha sido otra que la de atender a las poblaciones afectadas, en un primer momento habilitando alternativas de comunicación y, después, proceder de la manera más rápida posible a la tramitación y ejecución de las actuaciones pertinentes para devolver la normalidad a las vías afectadas, mejorando incluso las infraestructuras repuestas”, ha concluido el consejero de Fomento.
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