La Semana Santa de Épila, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón: "Hoy es un día muy especial"

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes la declaración oficial de la Semana Santa de Épila como Fiesta de Interés Turístico de Aragón. "Hoy es un día muy especial", ha declarado el alcalde, Jesús Bazán, nada más conocerse la noticia. "Este reconocimiento no es casualidad. Es el resultado de siglos de tradición, de esfuerzo colectivo y, sobre todo, de sentimiento. Porque nuestra Semana Santa no es solo una celebración… es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra forma de vivir", ha señalado Bazán en un escrito publicado en la web del Ayuntamiento de Épila.

La publicación en el BOA alude a que esta fiesta "contiene elementos originales y con arraigo popular, algunos de cuyos actos están documentados desde hace más de 300 años", como el ritual del Encierro del Alcalde, la ceremonia del Abajamiento, la Procesión del Santo Entierro, con su singular versión de El Longino, el paso de La Muerte Cajalera, la representación de Las tres Marías o la propia existencia e implicación de la Cofradía del Santo Entierro de Épila.

"Durante más de cuatro siglos, nuestro pueblo ha sabido mantener viva esta tradición, transmitiéndola de generación en generación, cuidando cada detalle, cada acto, cada emoción. Hoy se reconoce todo eso", ha añadido Bazán, quien ha reconocido "de manera muy especial" el trabajo de la Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio del ayuntamiento, de la cofradía y de todos los vecinos.

"Este logro es de todos. Somos un pueblo que cuida sus raíces, un pueblo que honra su historia, un pueblo que camina unido. Y por eso, cuando suenen las cornetas y tambores, cuando el silencio llene nuestras calles, cuando la emoción vuelva a recorrer Épila, no será solo Semana Santa. Será nuestro orgullo, nuestra memoria y el corazón de todo un pueblo latiendo al mismo tiempo", ha remarcado Bazán en su escrito.