Boltaña reivindica una España rural “viva” y exige pasar de los diagnósticos a las soluciones frente al reto demográfico

Boltaña se ha convertido desde este miércoles en el epicentro del desarrollo rural, en una clara apuesta por el territorio y el futuro de los pueblos. El V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación ha reunido en la localidad oscense a cerca de 300 asistentes, entre representantes institucionales, expertos y agentes del territorio, para situar al medio rural en el centro de las políticas públicas.

El encuentro pone el foco en la necesidad de impulsar medidas concretas, como el acceso a la vivienda, la garantía de servicios básicos y la mejora de la conectividad, y refuerza el papel de los municipios como actores clave para fijar población y generar oportunidades. Todo ello con el objetivo de reivindicar una España rural viva, con capacidad para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales.

La jornada inaugural ha puesto en valor el papel de los alcaldes rurales y la necesidad de escuchar al territorio en el diseño de políticas públicas. “Todos los que estamos aquí compartimos el orgullo que sentimos por defender la tierra que nos vio nacer”, ha afirmado José María Giménez, alcalde del Ayuntamiento de Boltaña, en la sesión inaugural de este encuentro, en la que ha recordado que los habitantes de los pueblos “necesitan ser escuchados y protagonistas de su futuro”.

Durante la apertura, se ha subrayado la necesidad de pasar de la teoría a la acción. “El tiempo del diagnóstico permanente ya está superado; ahora toca hablar de medidas concretas, de compromisos reales y de políticas públicas útiles y eficaces”, ha señalado Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, quien ha defendido, además, la importancia de garantizar el equilibrio territorial. En este sentido, ha incidido en que “las políticas no pueden aplicarse igual en todas partes”, ya que “no es lo mismo gestionar un gran núcleo urbano que un pequeño municipio”.

Entre los principales retos abordados en el congreso, la vivienda se ha situado como uno de los ejes clave. “Sin vivienda no hay posibilidad de fijar población ni de atraer nuevos vecinos”, ha destacado Claver, añadiendo que “el medio rural necesita apoyo, pero sobre todo herramientas para desplegar todo su potencial”. Además, Claver ha insistido en la importancia de hablar de una España rural llena de oportunidades y fortalezas: “No hay victimismo en nuestra forma de mirar el medio rural”.

En el mismo sentido se ha manifestado Francesc Boya Alós, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico: “En los últimos años, el país ha hecho un gran esfuerzo para consolidar una política en la que el medio rural ha vuelto a ser protagonista de su futuro”, ha afirmado, subrayando que se ha logrado avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en amplios consensos. Además, ha apelado directamente a los alcaldes rurales, a quienes ha definido como “vitales en este proceso”.

“Todos los ayuntamientos son importantes para hacer de España un gran país”, ha afirmado en la sesión inaugural María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También ha destacado la importancia de aunar fuerzas para establecer alianzas y formular planteamientos que beneficien al medio rural: “Juntos sumamos”.

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Por su parte, Alberto Casañal, director general de Despoblación del Gobierno de Aragón, ha subrayado la importancia de que este congreso genere propuestas útiles y conectadas con la realidad del territorio: “De aquí tienen que salir reflexiones, pero sobre todo, tenemos que escuchar a quienes viven en el medio rural, porque son ellos quienes saben de primera mano lo que necesitan”.