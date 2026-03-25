La DPT financia con 270.000 euros 25 residencias para reforzar los cuidados a mayores
El objetivo es consolidar su funcionamiento y reforzar la calidad de la atención prestada en estos centros de la provincia
La Diputación de Teruel ha destinado 270.000 euros a un total de 25 residencias de mayores, una inversión que ha contribuido a consolidar su funcionamiento y a reforzar la calidad de la atención prestada en estos centros de la provincia.
El Programa de Prestación de Servicios en Centros Residenciales ha concluido su última convocatoria con una ejecución íntegra del presupuesto, según ha señalado la institución provincial en una nota de prensa. El informe elaborado por el área de Bienestar Social refleja que todos los centros participantes han justificado el 100% de las ayudas recibidas, en una edición que ha incorporado una residencia más respecto al año anterior.
La institución provincial impulsa esta línea de subvenciones con el objetivo de sostener los servicios asistenciales en el territorio, especialmente en el ámbito rural, cuyos fondos se dirigen a cubrir gastos corrientes, lo que facilita el mantenimiento de instalaciones y la mejora de los recursos disponibles para la atención diaria.
La diputada delegada del área, Beatriz Redón, ha subrayado que la Diputación ha mantenido su compromiso con la mejora de los cuidados a las personas mayores y ha destacado que esta financiación ha supuesto un apoyo relevante para los centros entre 2024 y 2026.
Entre los centros beneficiarios se encuentra la Residencia de Mayores de Cedrillas, gestionada por la Fundación Rey Ardid en colaboración con el Ayuntamiento y Térvalis, que ha recibido algo más de 12.000 euros destinados a la mejora de ascensores y a reparaciones en sistemas de calefacción y asistencia.
Las ayudas han llegado a residencias de municipios como Alcorisa, Andorra, Calanda, Monreal del Campo o Alcañiz, entre otros.
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