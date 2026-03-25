El nuevo hospital de Alcañiz pone en marcha la Unidad de Nefrología y la sala de hemodiálisis

El nuevo hospital de Alcañiz ha puesto en marcha esta semana la Unidad de Nefrología, que incluye 21 puestos para hemodiálisis, un servicio que estaba externalizado. La nueva unidad suma un total de 678 metros cuadrados, de los que 320 corresponden a la sala de hemodiálisis. En concreto, se cuenta con un despacho para la consulta de medicina, otro para la consulta de enfermería y otro, compartido, como despacho de trabajo para Nefrología y supervisora. Hasta ahora, solo se disponía de una consulta.

Nefrología se suma a las consultas externas que se han ido trasladando desde la apertura del nuevo centro: Medicina Interna, Neurología, Endocrinología, Reumatología, Medicina Preventiva, Rehabilitación, Medicina del Trabajo, Dermatología, Neumología y el servicio de Radiodiagnóstico.

La sala de hemodiálisis atiende a personas con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento sustitutivo. Cuenta con 20 puestos de diálisis convencional para atender de forma diaria a otros tantos pacientes, a los que se añade uno más, de aislamiento, que se utilizará en caso de ser necesario para prevenir la transmisión cruzada de infecciones y proteger la salud tanto de las personas dializadas, como del personal sanitario.

Una de las salas de la nueva unidad. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Para atender esta nueva unidad se cuenta con tres nefrólogos, que ya pertenecen al Servicio Aragonés de Salud. Además, se pasa de cinco enfermeras que había en el servicio concertado a ocho. También se ha contratado a tres Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Asimismo, se ha asignado a un celador a esta unidad, que cuenta con un acceso independiente para los pacientes, desde la planta calle, y también con aparcamiento específico para las ambulancias.

Mejoras en la instalación

Los nuevos espacios ganan en luminosidad, confortabilidad y amplitud, tanto para pacientes, como para profesionales. Además, todos los puestos de hemodiálisis cuentan con mobiliario y aparataje nuevo, con la última tecnología. Se ha dotado a la zona de wifi gratuita y en las próximas semanas se incorporarán los televisores.

En lo que se refiere a equipamiento clínico para la monitorización, tratamiento y atención urgente de los pacientes, se han adquirido pulsioxímetros, monitores cardíacos polivalentes, monitores de constantes vitales, coagulómetro y gasómetro para monitorización y control de constantes. Como equipamiento de soporte vital y emergencias, se cuenta con carro de paradas y desfibrilador; como equipamiento para administración de tratamientos, con bombas de infusión y bombas de perfusión; y para el diagnóstico se dispone por primera vez de un ecógrafo destinado en exclusiva para esta unidad, para dar apoyo en procedimientos clínicos.

Asimismo, se han instalado monitores de hemodiálisis, sillones o puestos de diálisis y báscula clínica adaptada que permite el pesaje de pacientes en silla de ruedas; así como carros y mesas de curas y diferentes elementos de mobiliario clínico y auxiliar destinados a la organización de material y atención al paciente. La directora del hospital de Alcañiz, Carmen Gan, ha indicado que "esta nueva dotación es acorde con los estándares actuales de calidad asistencial para pacientes con hemodiálisis”, ha dicho.

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De esta forma, el nuevo hospital de Alcañiz continua con su puesta en marcha paulatina para una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.