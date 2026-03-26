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El centro de salud Ramón y Cajal de Huesca registrará cerca de 111.000 consultas al año

Jorge Azcón alaba el modelo "eficiente, multidisciplinar y sostenible" del punto de Atención Primaria

Azcón y Bancalero, este jueves, en el centro de salud junto a otras profesionales.

Azcón y Bancalero, este jueves, en el centro de salud junto a otras profesionales. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado este jueves que el nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca se haya construido como una infraestructura "moderna, eficiente, multidisciplinar y sostenible". El nuevo centro de salud, que abrió sus puertas recientemente, atiende a una población de 17.850 usuarios y registrará cerca de 111.000 consultas al año. El 17 de enero de 2024 se colocó la primera piedra de este proyecto y, desde el pasado 23 de febrero, el centro funciona ya a pleno rendimiento.

"Llevar a cabo la construcción y la puesta en marcha de este nuevo centro de salud era inexcusable. El anterior centro Perpetuo Socorro se había quedado claramente pequeño para atender las necesidades actuales. De hecho, desde 2009, servicios como Pediatría, Fisioterapia, Matrona y Salud Mental se prestaban en el Hospital Provincial. Con este nuevo edificio ponemos fin a esa dispersión y reunimos nuevamente toda la atención bajo un mismo techo", ha expresado.

Esta nueva infraestructura prestará servicio a los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y del Casco Viejo, lo que supone aproximadamente el 30% de la población de la ciudad de Huesca.

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El nuevo centro, que tiene un consumo energético casi nulo, cuenta con casi 4.000 metros cuadrados distribuidos en 5 plantas, donde todas las categorías profesionales cuentan con su propio espacio. "Esta era una inversión muy necesaria, pero que, además, es un ejemplo de cómo entendemos y defendemos la sanidad pública: moderna, multidisciplinar, sostenible y eficiente", ha indicado.

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