Esto dice la ‘Declaración de Boltaña’: más financiación, una fiscalidad propia y menos burocracia frente a la despoblación

Más financiación, mayor capacidad de decisión y políticas adaptadas a la realidad del territorio. Estas son las principales demandas del medio rural recogidas en la ‘Declaración de Boltaña’, aprobada en el marco del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación. Un documento que pretende servir como hoja de ruta para los municipios rurales de España.

El manifiesto recoge el posicionamiento de los gobiernos locales, alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares, sobre la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030. Señalan que la despoblación es uno de los principales retos territoriales del país, ya que afecta a cerca del 50% de los municipios españoles. En este contexto, abogan por abordarla desde un enfoque integral y optimista, que combine desarrollo económico, cohesión territorial y garantía de servicios públicos.

Los firmantes advierten de que persisten dificultades para trasladar estas políticas a la práctica, por lo que reclaman una mayor coordinación entre administraciones y subrayan la necesidad de dotar a los gobiernos locales de recursos, capacidad y participación real. En este sentido, consideran “fundamental” reforzar el protagonismo de los municipios en el diseño y ejecución de políticas que garanticen el desarrollo rural y la cohesión territorial.

En este contexto, el documento fija diez prioridades para avanzar en el desarrollo rural y hacer frente al reto demográfico. Entre ellas, figura que las políticas para el medio rural se diseñen desde el propio territorio, incorporando la participación activa de las entidades locales en la Estrategia Nacional de Equidad Territorial y Reto Demográfico.

En materia económica, la declaración reclama una financiación local suficiente, justa y garantizada, así como una fiscalidad propia y adaptada que favorezca la actividad económica, la inversión y la generación de oportunidades en el territorio. Otro de los ejes fundamentales es la simplificación administrativa, con el objetivo de facilitar la gestión municipal y el acceso a programas públicos.

Asimismo, se subraya el papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares como instituciones clave para la cohesión territorial y el apoyo a los municipios con menor capacidad administrativa.

Por último, el documento defiende la necesidad de reforzar un relato positivo del medio rural, que ponga en valor sus oportunidades y su papel como activo estratégico para el conjunto del país

300 asistentes en dos intensas jornadas

A lo largo de dos jornadas, el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación ha reunido en Boltaña a cerca de 300 asistentes para reflexionar sobre cuestiones como los servicios públicos, la agricultura, la digitalización, la cohesión social o el acceso a la vivienda.

En él han participado alrededor de 50 ponentes de distintos puntos de España, entre ellos presidentes de diputaciones, alcaldes de municipios rurales, representantes de entidades de desarrollo rural, emprendedores, artesanos y creadores de contenido. Todo ello con el objetivo de reivindicar una España rural viva, con capacidad para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales.

El Congreso ha finalizado este jueves con la lectura de la ‘Declaración de Boltaña’ y con una conferencia de clausura a cargo de Carmelo Pérez Díez, alcalde de Belchite (Zaragoza) y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), y de Francisco Díaz Latorre, director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP.