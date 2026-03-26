La Feria Agroalimentaria de La Almunia se consolida como el epicentro del sector hortofrutícola en Aragón

Tras irrumpir con fuerza en su primera edición como el referente autonómico de la fruta de hueso, la feria Agroalimentaria La Almunia regresa del 16 al 18 de abril de 2026. Esta cita bienal se reafirma como la segunda feria agrícola más importante de Aragón, solo por detrás de la FIMA, transformando las instalaciones deportivas con sus dos pabellones pistas exteriores y calles adyacentes en un centro de negocios e innovación tecnológica.

Para esta segunda edición, la organización ha duplicado su capacidad interior con un nuevo pabellón por lo que el recinto interior cuenta con una superficie de más de 2.500 m2. El recinto exterior cuenta con más de 10.000 m² de exposición, A día de hoy, el éxito de convocatoria es rotundo: con el 95% del espacio exterior completado para maquinaria agrícola, mientras que el recinto interior alcanza el 80% de su capacidad.

Fiel a su ADN profesional, la feria mantiene un criterio estricto de admisión: el 100% de los más de 200 expositores y marcas representadas pertenecen exclusivamente al sector hortofrutícola y no se admite un solo expositor que no sea profesional del sector.

Apoyo institucional

Alejandro Aisa, concejal de Agricultura, Ganadería y Agua del Ayuntamiento de La Almunia, destaca la importancia estratégica del evento: “La Almunia demandaba una feria referente y la apuesta del Ayuntamiento fue y es decidida. Nada verdaderamente grande surge en soledad; vamos juntos por un desarrollo sostenible y la propagación del conocimiento. Queremos que esta feria sea el motor para expandir globalmente los negocios de nuestra comarca”.

Como en la pasada edición la feria persigue un doble objetivo: potenciar a las empresas locales y atraer al mayor número posible de visitantes profesionales, con la meta de superar los 5.000 asistentes registrados en la edición anterior, un hito considerando la complejidad actual del sector.

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Más allá de la exposición comercial, la feria está cerrando un ambicioso programa de actividades paralelas que incluirá mesas redondas, conferencias técnicas y demostraciones en vivo, diseñadas para aportar soluciones reales a los retos del campo.