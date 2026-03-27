El Hospital Ernest Lluch de Calatayud traslada con éxito el tanque de oxígeno en las obras de Urgencias

Las obras de ampliación y reforma del servicio de Urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud han alcanzado esta semana un hito fundamental con el traslado del tanque de oxígeno a su nueva ubicación. Esta actuación se ha desarrollado entre el martes y el miércoles sin que en ningún momento se haya interrumpido el suministro al centro hospitalario.

El depósito criogénico de oxígeno de 5.000 litros de capacidad que abastecen al hospital ha quedado completamente instalado y en funcionamiento. La jefa del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Sector Sanitario de Calatayud, Zaida Saiz, ha destacado que la actuación realizada esta semana ha sido uno de los hitos más delicados dentro del proyecto de reforma y ampliación del hospital, y que ha requerido una planificación previa minuciosa. "Hemos llevado a cabo numerosos cálculos y simulaciones para garantizar que la intervención pudiera ejecutarse con total seguridad", ha señalado.

Uno de los aspectos esenciales ha sido prever el consumo habitual de oxígeno en esta época del año y con el nivel actual de ocupación del centro. Aunque la demanda de oxígeno varía en función de la estacionalidad, el número de ingresos y el tipo de hospitalizaciones, se llevado a cabo un estudio específico para asegurar un abastecimiento suficiente durante dos días y medio, margen necesario en caso de que surgiera alguna incidencia que retrasara el traslado. El consumo máximo estimado ha sido de 250 metros cúbicos diarios.

Otro punto crítico ha consistido en calcular con precisión los movimientos de los brazos de la grúa encargada de desplazar los tanques, de manera que la maniobra no afectara a estructuras próximas, como la torre de alta tensión situada en la zona.

Zaida Saiz ha hecho referencia al trabajo exhaustivo de todos los profesionales implicados, cuya coordinación ha permitido que la operación se desarrollara con éxito y sin incidencias. Esta intervención se ha ejecutado de forma paralela a los trabajos de excavación para la cimentación del nuevo bloque de Urgencias, fase en la que actualmente se centra la obra. En la antigua zona de estacionamiento junto a Urgencias se continúa con la excavación previa, a la que se incorporará nueva maquinaria pesada en los próximos días. Los trabajos avanzan conforme al ritmo previsto.

Ampliación de envergadura

Las obras de reforma y ampliación del servicio de Urgencias comenzaron el pasado mes de diciembre y tienen un plazo de ejecución de dos años. Suponen una transformación integral del área, que pasará de los actuales 680 metros cuadrados a más de 1.900.

El proyecto se ejecuta en dos fases. La primera de ellas supone la construcción de un nuevo edificio anexo de unos 3.400 metros cuadrados. La segunda implica la remodelación de los actuales 680 metros cuadrados existentes, más la renovación de la fachada y la construcción de una pasarela para integrar ambos espacios. Abarcará más de 4.000 metros cuadrados.

Se trata de una actuación sostenible gracias a la incorporación de una fachada ventilada y dos bombas de calor aire-agua de muy alta eficiencia, con potencias frigoríficas de 262 kilovatios (kW) y 202 kW, respectivamente, que permiten la distribución a cuatro tubos para optimizar el rendimiento energético.

El presupuesto de adjudicación asciende a 8.707.312,48 euros, a cargo de la UTE Hospital Ernst Lluch, formada por Citanias Obras y Servicios S.L.U. e Industria y Montajes Eléctricos S.A. Sumando la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, la inversión total se aproxima a 9.074.603,61 euros.

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El Servicio de Urgencias del Hospital de Calatayud atiende alrededor de 23.000 consultas anuales, unas 65 diarias. La ampliación permitirá disponer de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades asistenciales del siglo XXI, mejorando la atención a toda el área de influencia del centro.