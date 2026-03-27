Licitadas las obras de urbanización de los accesos al colegio Salvador Minguijón de Calatayud

El proyecto para renovar los accesos al colegio Salvador Minguijón en el barrio Puerta de Soria de Calatayud ha dado un paso más con la publicación esa semana de la licitación de la obra. Este trámite abre el periodo en el que las empresas pueden presentar sus ofertas. Tienen de plazo hasta el martes 14 de abril a las 10.00 horas.

El proyecto sale a licitación por un importe de 274.720,92 euros incluidos impuestos y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. Con esta actuación se completará la reforma de los entornos de los centros educativos de la ciudad haciendo accesos más seguros, más cómodos y agradables y con espacios para la espera.

El arquitecto técnico bilbilitano Alejandro García ha redactado el proyecto y ha contado con las sugerencias de docentes y de alumnos, que antes de realizar el diseño plantearon las necesidades e ideas que tenían. La urbanización de este entorno escolar mejorará el exterior de la ermita de La Purísima con la que linda el colegio, y en cuya reforma se ha integrado teniendo en cuenta el gran simbolismo que tiene para este barrio, posiblemente el más antiguo de la ciudad.

Las obras consistirán en el acondicionamiento y regularización de pavimentos, además de la renovación de redes más antiguas y la mejora de imbornales para la canalización de aguas. Se contempla la delimitación de una superficie amplia peatonal de estancia y de espera, que se diferenciará del espacio de acceso y de aparcamientos. Igualmente la instalación de nuevo alumbrado público, la renovación de los sistemas de riego y cambios en el mobiliario urbano.

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La actuación abarcará una superficie de 1.221,63 metros cuadrados y una vez finalizada habrá más zona verde y parterres para vegetación. En la ejecución de las obras se tendrá en cuenta que se facilite la movilidad durante todo su desarrollo.