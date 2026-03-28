Nueve pueblos de Aragón buscan vecinos: estos son los municipios que quieren atraer nuevos habitantes

La sexta edición de Holapueblo, una iniciativa impulsada por Redeia, IKEA y AlmaNatura, busca hacer frente a la despoblación conectando pueblos con personas dispuestas a emprender y establecerse en el entorno rural. Aragón ha participado en todas las campañas y esta no iba a ser menos. De hecho, este año un total de nueve municipios de la comunidad se suman al proyecto, haciendo que Aragón cuente ya con 105 municipios inscritos.

La iniciativa está dirigida a municipios de menos de 5.000 habitantes que buscan atraer nuevos pobladores y generar oportunidades económicas en su entorno. Las localidades participantes pertenecen a las tres provincias aragonesas y reflejan la diversidad territorial del proyecto.

En la provincia de Teruel se han inscrito Aguatón --que se incorpora por primera vez--, Cabra de Mora, Gea de Albarracín, Martín del Río y Pancrudo. En Zaragoza participan Farlete --también como nueva incorporación--, Los Fayos y Bureta, mientras que en Huesca forma parte del programa Castejón de Monegros.

Holapueblo se plantea como una herramienta para revertir uno de los principales desafíos demográficos del país. Según datos del Ministerio de Agricultura, el 84% del territorio nacional está habitado por apenas un 15,5% de la población, una realidad que pone de manifiesto el desequilibrio entre el medio urbano y rural. A esta situación se suman otras dificultades como el acceso a la vivienda o el coste inicial de emprender, factores que también afectan de manera significativa a quienes desean instalarse en pueblos.

Frente a este escenario, el programa propone un modelo basado en el acompañamiento integral, la sostenibilidad económica y la creación de comunidad. A lo largo de sus cinco ediciones anteriores, Holapueblo ha trabajado con 208 familias y 211 municipios, logrando que más de 215 personas se establezcan en el medio rural, con una tasa de permanencia del 85%. Además, se han impulsado 58 negocios, de los cuales 44 continúan activos en la actualidad.

¿Cómo participar?

En esta nueva edición, el objetivo es seleccionar hasta 30 proyectos emprendedores con mayores posibilidades de éxito en el entorno rural. Las personas participantes recibirán apoyo en todas las fases del proceso: desde la elección del municipio hasta la definición del proyecto empresarial, incluyendo mentoría para la revitalización de negocios locales ya existentes.

Como novedad, el programa incorpora sesiones de apoyo emocional dirigidas a facilitar la adaptación a la vida en el medio rural, un aspecto clave para garantizar el arraigo de las familias. Esta medida busca reforzar el acompañamiento no solo desde el punto de vista económico o profesional, sino también desde la dimensión personal, favoreciendo una integración más sólida en las comunidades de destino.

Para formar parte del proyecto, los municipios deben mostrar un compromiso activo con la atracción de población, ofrecer servicios básicos accesibles y contar con una buena conexión a internet, factores considerados esenciales para el desarrollo de nuevas iniciativas. Por su parte, las personas interesadas en participar deberán poner en marcha un negocio por cuenta propia que responda a necesidades del territorio y disponer de recursos económicos para afrontar el cambio de vida.

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El plazo de inscripción tanto para ayuntamientos como para emprendedores permanece abierto hasta el mes de junio a través de la web oficial del programa.