El hospital Obispo Polanco de Teruel supera las 60 intervenciones de cirugía robótica

El hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha consolidado en los primeros meses de funcionamiento su programa de cirugía robótica al superar las 60 intervenciones desde su implantación a finales de 2025 y con la previsión de alcanzar entre 65 y 70 procedimientos en los próximos días.

El objetivo es mejorar la calidad asistencial, incrementar la precisión quirúrgica y facilitar el acceso a técnicas avanzadas en el ámbito hospitalario, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

La actividad se ha extendido de forma progresiva a las especialidades de cirugía general y digestiva, ginecología y urología. La especialidad de cirugía general concentra actualmente más de la mitad de la actividad, con 35 intervenciones realizadas, seguida de ginecología, con 10 procedimientos, y urología, que ha sido la última en incorporarse y ya ha hecho 5 intervenciones de las primeras 50 operaciones. Está previsto que todas las especialidades continúen incrementando su volumen de actividad en los próximos meses.

Asimismo, las intervenciones realizadas son mayoritariamente de carácter oncológico, ámbito en el que la cirugía robótica ofrece mayores beneficios por la necesidad de realizar disecciones precisas y meticulosas. No obstante, también se están abordando procedimientos complejos como la reparación de hernia de hiato o hernias inguinales recidivadas, así como intervenciones de reconstrucción de suelo pélvico.

El robot quirúrgico se utiliza actualmente en cuatro o cinco sesiones semanales, con programación tanto en horario de mañana como de tarde. Esta organización permite compatibilizar la actividad asistencial con el proceso de formación del equipo.

El programa incluye formación continua mediante simuladores y entrenamiento práctico en quirófano, incluso en fases avanzadas de implantación, con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad de los procedimientos.

Desde el punto de vista asistencial, la cirugía robótica está permitiendo mejorar la seguridad de las intervenciones, reducir complicaciones y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes. Esto se traduce en altas hospitalarias más precoces y una menor estancia media tras la intervención. Asimismo, el incremento de sesiones quirúrgicas ha contribuido a mejorar la actividad asistencial global del centro, con un impacto indirecto en la optimización de las listas de espera.

La implantación de la cirugía robótica ha supuesto un proceso de coordinación y trabajo conjunto entre los distintos perfiles profesionales implicados, incluyendo cirugía, anestesia, enfermería, equipos directivos y gerencia.

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El objetivo a largo plazo es continuar desarrollando este programa en el centro, con un incremento progresivo del número de intervenciones.