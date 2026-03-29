Nerviosismo y ganas en la Ruta del Tambor y el Bombo: "En el Bajo Aragón la gente vuelve por Semana Santa y no por Navidad"

Los vecinos de los nueve municipios turolenses que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo -Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén- viven con "nerviosismo" y "ganas" la cuenta atrás para el momento más esperado del año: la Semana Santa, que este 2026 llega con novedades, como una inteligencia artificial (IA) que ayudará a los visitantes a entender mejor esta tradición y a vivir la experiencia completa.

"Son los días más importantes de nuestro calendario festivo", ha relatado a Europa Press el presidente de la Ruta, Fernando Jesús Galve, quien ha resaltado que la Semana Santa en estos municipios del Bajo Aragón turolense, que está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, no sólo es "una tradición de siglos", sino el momento en el que se reencuentran familias, amigos o vecinos que ya no viven en la zona: "En el Bajo Aragón, la gente vuelve a casa por Semana Santa, no por Navidad".

El momento álgido lo marcarán las miles de mazas y baquetas que harán retumbar los bombos y los tambores en la medianoche del Jueves al Viernes Santo -excepto en Calanda, donde lo hacen a mediodía del día siguiente-, en la conocida como 'Rompida de la Hora', que simboliza el retumbe de la tierra por la muerte de Cristo.

Hasta entonces, estos días previos son los de "los últimos ensayos, los últimos cambios de pieles, planchado de túnicas, los últimos arreglos en los pasos de las cofradías".

El tambor y el bombo en el Bajo Aragón son una tradición de siglos, pero que se sigue adaptando cada año. En esta ocasión, con una IA llamada 'Tambor.IA: Tradición que late con inteligencia', pensada sobre todo en los visitantes, y que une a la renovación de su página web. Con sólo descargarse un código QR, los usuarios pueden plantear preguntas a la IA en varios idiomas, chatear en directo con ella y responde "todas las preguntas que le quieras hacer", con un "cien por cien de fiabilidad" en sus respuestas, ya que toda la información es propia, además de los horarios o los servicios de la zona, como farmacias, restaurantes o alojamientos.

Un sentimiento "difícil de explicar"

El presidente de la Ruta ha remarcado que este sentimiento es "muy difícil de explicar", va muy unido a lo religioso por un lado, con la participación en cofradías y procesiones, pero ante todo "es una tradición que viene de siglos", motivo por el que recibió la declaración de Interés Turístico Internacional y su 'Romper la Hora' es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: "Nuestros tambores y nuestros bombos están a la altura de las manifestaciones culturales más importantes del mundo".

"Para nosotros es lo natural. Llegan estas fechas, te tienes que poner la túnica y tienes que tocar el tambor", ha agregado. Los instrumentos se pueden adquirir sin salir del Bajo Aragón, donde hay empresas dedicadas a la fabricación de tambores y bombos, a los que también llega la tecnología y ahora los hay también de fibra de carbono --los más ligeros, modernos y también más caros-- o de aluminio.

La ilusión y las ganas son compartidas entre los cofrades y los 'tamborileros' bajoaragoneses. Es el caso de Alejandro Caldú, miembro de la Cofradía de Jesús entrando en Jerusalén, la más joven de Calanda, fundada en 1991: "El mismo año que nací yo y mis padres son socios fundadores. Ya me apuntaron a la cofradía recién nacido y, desde entonces, ya tocaba un tamborcillo pequeño", ha contado a Europa Press

En su familia, "desde siempre se ha tocado el tambor", en una tradición que se remonta a varias generaciones atrás, ya que conserva un tambor de piel y madera que era de su tatarabuelo. En su caso, la han retomado recientemente los miembros más jóvenes porque sus abuelos no lo tocaban, y la han recuperado él, su hermano y sus primos. Es más, en su casa tienen alrededor de 45 bombos y tres tambores, de diferentes tamaños conforme iban creciendo.

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No obstante, tamborileros y cofrades tendrán en apenas dos semanas una ocasión para empezar a superar esa depresión post-Semana Santa, ya que la Diputación de Teruel (DPT) ha concedido la Cruz de San Jorge, la más alta distinción que se otorga en la provincia, a la Ruta del Tambor y el Bombo. "Es una medalla que nace de tu tierra, de Teruel y, cuando a veces se dice que uno no es profeta en su tierra, pues la Ruta no, la Ruta es profeta en su tierra", ha declarado su presidente, quien ha manifestado que están "muy contentos" y "muy orgullosos" de recibir esta distinción, en acto que tendrá lugar el próximo 22 de abril, víspera de San Jorge, Patrón de Aragón.