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La AECC será el mantenedor de la Vaquilla e Ibercaja recibirá la Medalla de Oro de Teruel

Buj ha indicado que la elección de la AECC responde a su implicación en la sociedad turolense y a su participación activa en las fiestas

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en el salón de plenos del ayuntamiento.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en el salón de plenos del ayuntamiento. / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel será el mantenedor de la Vaquilla del Ángel en 2026 y la Fundación Ibercaja recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad, según ha trasladado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha realizado ambas propuestas a la Junta de Portavoces antes del pleno ordinario del mes de abril, celebrado en el consistorio este lunes.

Buj ha indicado que la elección de la AECC responde a su implicación en la sociedad turolense y a su participación activa en la Vaquilla del Ángel, con iniciativas como Pon el pañuelico al Torico, una de las actividades más populares de las fiestas, que impulsa esta entidad desde 2014.

La asociación cuenta con más de 6.000 personas socias en la provincia, además de profesionales y voluntariado, durante el último año ha atendido a más de 400 personas con cáncer y sus familias mediante cerca de 1.600 sesiones de apoyo integral, y ha desarrollado acciones de prevención que han alcanzado a miles de personas.

Asimismo, mantiene presencia en 30 municipios y ha destinado más de 160.000 euros a investigación oncológica, además de consolidar iniciativas como el circuito provincial de marchas contra el cáncer.

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Por otro lado, la Fundación Ibercaja recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad, por su contribución histórica en ámbitos como la cultura, el patrimonio y la formación en Teruel. La entrega de esta distinción se celebrará en el acto en honor a Santa Emerenciana, previo a la Vaquilla del Ángel, donde también se nombrará al seisado. 

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