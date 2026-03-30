El Ayuntamiento de Teruel saca a la venta una parcela para construir 20 viviendas y otras cinco para unifamiliares

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha dado luz verde este lunes a la venta de una parcela de titularidad municipal destinada a la construcción de alrededor de 20 viviendas, así como otras cinco parcelas para la edificación de viviendas unifamiliares.

La alcaldesa, Emma Buj, ha destacado que se trata de "una muy buena noticia" para la ciudad, ya que permitirá poner en el mercado vivienda de forma inmediata.

En concreto, la parcela destinada a bloque residencial se encuentra en la calle Margarita Salas, número 4, en la confluencia entre el barrio del Carrel y el Arrabal, en un entorno próximo tanto al centro histórico como a zonas naturales, lo que la convierte en un emplazamiento especialmente atractivo. El solar, de 465,48 metros cuadrados, tiene una edificabilidad de 1.396,71 metros cuadrados y permitirá la construcción de unas 20 viviendas. El tipo mínimo de licitación se ha fijado en 456.985 euros.

Además, el planeamiento urbanístico contempla un uso predominante residencial, con múltiples usos compatibles, y establece la obligación de prever al menos una plaza de aparcamiento por vivienda. Las parcelas están dirigidas a promotores inmobiliarios y su adjudicación se realizará conforme a criterios como la mejora al alza del precio y la reducción de los plazos de ejecución. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por otro lado, el Ayuntamiento también pondrá a la venta cinco parcelas destinadas a vivienda unifamiliar, integradas en el Patrimonio Municipal de Suelo. Estas se distribuyen en diferentes zonas de la ciudad: una en Las Viñas -799 metros cuadrados, con un precio mínimo de 105.000 euros-, una en el Ensanche -699 metros cuadrados, 179.000 euros- y tres en la carretera de San Blas, con superficies entre 561 y 1.002 metros cuadrados y precios que oscilan entre 70.000 y 110.000 euros.

La alcaldesa ha subrayado que esta iniciativa responde a la necesidad de atender distintos segmentos del mercado residencial y se suma a otros desarrollos urbanísticos en marcha, especialmente en la zona de Las Viñas, donde se prevén proyectos a más largo plazo. En este sentido, ha incidido en la importancia de impulsar actuaciones que permitan disponer de vivienda en plazos más inmediatos.

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