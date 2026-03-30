Cuarte de Huerva refuerza su seguridad con un nuevo servicio de Policía Local 24 horas

Cuarte de Huerva contará a partir del próximo 1 de abril con servicio de Policía Local operativo las 24 horas del día. Esta medida, en la cual se llevaba trabajando desde hace casi tres años, supone un avance significativo en materia de seguridad ciudadana y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en el municipio.

La implantación de este servicio ha sido finalmente posible gracias a la reciente incorporación de seis nuevos agentes, que se suman a la plantilla para garantizar la cobertura permanente. Este refuerzo permitirá aumentar la presencia policial en la vía pública y ofrecer atención continuada a los vecinos en cualquier momento del día, incluidos horarios nocturnos y fines de semana.

La puesta en marcha del servicio culmina un proceso de trabajo que se ha prolongado durante años. Durante este periodo, el ayuntamiento ha trabajado junto con Policía Local en la creación de nuevas plazas, han llevado a cabo los procesos de incorporación y formación de los agentes y han desarrollado una planificación detallada para asegurar la estabilidad del servicio, con un importante esfuerzo organizativo para adaptar los turnos y estructurar el funcionamiento interno del cuerpo de policía.

Todo este trabajo previo va a permitir que el nuevo servicio entre en funcionamiento desde el primer día con plenas garantías, con el objetivo de que la presencia permanente de Policía Local en las calles de Cuarte permita actuar con mayor rapidez ante cualquier situación, mejorar la prevención y reforzar la sensación de seguridad entre los vecinos.

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Por otra parte, el actual equipo de gobierno continúa avanzando en la redacción del proyecto de la futura comisaría de Policía Local de Cuarte, que llevará el nombre de Vicente Calvo, primer guardia municipal de Cuarte de Huerva, como reconocimiento a su labor, entrega y compromiso con la seguridad del municipio