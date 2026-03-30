Dinópolis alcanza los cuatro millones de visitantes desde su apertura en 2001

El parque temático Dinópolis ha llegado este lunes a la cifra de cuatro millones de visitantes desde su apertura en 2001, un dato que confirma su posición como referente del turismo científico y familiar en España y como motor clave para la provincia de Teruel.

El visitante que ha marcado este hito ha sido José Manuel Mateos Cejuela, procedente de Salamanca, quien ha protagonizado una experiencia organizada por el parque en uno de sus espacios escénicos. La revelación se ha realizado mediante una acción teatral con un velociraptor animado, en la que el público ha participado activamente hasta descubrir al visitante número cuatro millones.

Tras el acto, la organización ha entregado un premio conmemorativo consistente en un viaje personalizable, que permitirá al ganador elegir destino y características. "Alcanzar los cuatro millones de visitantes es un hito que nos llena de orgullo y que refleja la confianza que, año tras año, depositan en nosotros quienes nos visitan. Detrás de esta cifra hay millones de experiencias compartidas, familias, ilusión y mucho trabajo en equipo", ha asegurado la directora-gerente del parque, Higinia Navarro.

"Dinópolis nació con el objetivo de acercar la paleontología y el mundo de los dinosaurios al gran público de una forma innovadora y hoy, 25 años después, seguimos evolucionando para ofrecer propuestas únicas que combinan ciencia, entretenimiento y diversión", ha destacado Navarro.

Este importante hito coincide, además, con un año muy especial para Dinópolis, que en 2026 celebra su 25 aniversario. Un cuarto de siglo acercando la paleontología y los dinosaurios, al gran público a través de una propuesta única que combina ocio, ciencia y entretenimiento.

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La consecución de los cuatro millones de visitantes se ha producido en un contexto de alta afluencia, coincidiendo con el periodo festivo de Semana Santa. Dinópolis permanece abierto de forma ininterrumpida desde el 28 de marzo hasta el 6 de abril, y continuará su actividad los días 9, 10, 11 y 12 de abril, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de todas sus experiencias, espectáculos y contenidos.