La DPZ moderniza el padrón de los 292 municipios del territorio

La Diputación Provincial de Zaragoza ha finalizado el proyecto de modernización del padrón en los 292 municipios de la provincia, lo que permite que sus ayuntamientos puedan intercambiar datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El proyecto ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y se ha financiado con fondos europeos Next Generation concedidos por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

"Con esta iniciativa hemos hecho posible que los municipios zaragozanos puedan contar con un padrón actualizado y preparado para una gestión estadística moderna y eficaz", ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha recordado que la DPZ lleva impulsando desde 2007 el proceso de transformación digital en todos los ayuntamientos de la provincia y que este es el tercer proyecto de este tipo que la institución impulsa con fondos europeos Next Generation tras los escritorios electrónicos y la integración en la Carpeta Ciudadana.

"La innovación tecnológica facilita y mejora la relación de los ciudadanos con su ayuntamiento. De hecho, gracias a los cambios realizados los vecinos de la provincia pueden realizar los trámites relacionados con el padrón usando el certificado electrónico", ha resaltado Sánchez Quero.

Durante más de dos años, la DPZ ha trabajado en coordinación con todos los ayuntamientos de la provincia -excepto la capital- desarrollando distintas acciones para modernizar su padrón: se han depurado los ficheros; se han corregido los errores existentes en los registros de personas, hogares y viviendas; se han eliminado los duplicados armonizando las direcciones con el catastro; y se han revisado los colectivos especiales.

Además, se ha asignado a cada vivienda un código de identificación que permite intercambiar información automáticamente con el INE mediante servicios web; se ha procedido a la depuración de las bases de datos de los municipios para estandarizarlas y asegurar que todos los registros cumplen con los estándares de calidad naciones y europeos; y se ha creado un sistema de gestión territorial que permite organizar y validar los datos de manera consistente.

Formación al personal

El personal técnico de los ayuntamientos ha recibido formación sobre depuración, generación de entregables y procedimientos para mantener la calidad de las bases de datos.

El proyecto implica un nuevo modelo de gestión de la información en el ámbito municipal en el que se separa la información de las personas -registro de personas- de la información sobre el territorio -registro de viviendas-. Esto ha requerido tecnologías avanzadas para la depuración de datos, cruce de información y procesos de verificación que han utilizado múltiples fuentes de información.

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