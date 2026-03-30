Educación ampliará el colegio de Sarrión con una inversión de más de 355.000 euros

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en funciones va a llevar a cabo la ampliación de espacios del CEIP Sarrión, en la localidad turolense del mismo nombre, con una inversión de 355.241,99 euros. La actuación responde al incremento progresivo del alumnado, que hace necesario crear nuevos espacios educativos adaptados a las necesidades actuales del centro.

El colegio, ubicado en la calle Tenor Juan de Sarrión, fue construido a mediados del siglo XX y ampliado de forma parcial en 2016, cuando se crearon dos aulas y una sala de profesores en la primera planta. Según informan desde Educación, el porche situado bajo esa ampliación no ha tenido uso docente, lo que ahora permitirá reorganizar y ampliar las instalaciones.

Desde Educación concretan que se van a habilitar dos nuevas aulas de Infantil integradas en la planta baja del edificio, aprovechando así el espacio que actualmente ocupa el porche, y aseos infantiles. Asimismo, se va a construir un nuevo porche cubierto en el patio de recreo, ubicado en la zona libre situada entre las dos pistas deportivas.

Por último, se va a crear un paso cubierto que conectará este nuevo porche con el edificio principal, lo que, aseguran desde la DGA, mejorará la protección del alumnado frente a las inclemencias meteorológicas. Desde el departamento sostienen que todas estas mejoras permitirán adaptar el centro a la demanda actual y garantizar espacios adecuados para el alumnado más pequeño, a la vez que cumple con los estándares educativos y de accesibilidad.

La licitación de la obra ya se ha publicado en la plataforma de contratación del sector público y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 17 de abril a las 15.00 horas para presentar sus ofertas. Para el adecuado estudio y elaboración de las ofertas se han previsto visitas al edificio educativo los días 8 y 15 de abril. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de 105 días naturales, según el proyecto técnico elaborado por el arquitecto Miguel Torres.

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La actuación incluye condiciones especiales de ejecución en materia ambiental y de empleo estable y se valorará específicamente la calidad de la planificación de obra y su compatibilidad con el calendario escolar.