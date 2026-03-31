Andorra tendrá un presupuesto de 10 millones de euros este año

La localidad de Andorra prevé contar con un presupuesto este año de algo más de 10 millones de euros. Así lo expuso este lunes su alcalde, Rafa Guía, durante el pleno en el que expuso públicamente el borrador de las cuentas para 2026, que se tienen previstos aprobar en el pleno ordinario del próximo mes de abril. La propuesta son unas cuentas de 10 millones de euros (concretamente, 10.021.900 euros), lo que supone 154.000 euros menos que en 2025. "Son unos presupuestos ajustados , tal y como lo requiere la situación económico-financiera del municipio", ha dicho Guía.

En el capítulo de gastos, los de personal suponen un 49% del presupuesto local, siendo de 4.935.350 euros. En cuanto a los gastos de bienes corrientes y servicios se prevé gastar 3.632.250 euros, 4,25% menos que el año pasado. También se mantiene la cuantía destinada a las subvenciones que concede el ayuntamiento a diversas entidades, sociales, culturales y deportivas.

Los gastos de inversión se calculan en torno al millón de euros, siendo 77.000 euros menos que en el 2025 y Guía ha destacado actuaciones necesarias como el arreglo de la cubierta del polideportivo municipal y el colector de la calle Venecia.

En cuanto a los ingresos destacaba que la principal fuente de recaudación son los impuestos directos, también ha aumentado el ingreso previsto por operaciones corrientes por precios púbicos, tras la subida de las tasas el pasado año.

Polideportivo

Durante el pleno también se ha aprobado por unanimidad aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para las obras de construcción del Pabellón Multiusos y los pliegos técnico y administrativo para convocar la licitación de esta obra, por un precio de 2.526.972,46 euros, IVA incluido. La duración del contrato se estima en 11 meses. Este punto salía adelante con 11 votos a favor y 1 en contra, del edil del PAR, Andrés González.

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También se acordó de forma unánime bonificar el 95%, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en relación con las obras realizadas para la mejora del patio del colegio público Juan Ramón Alegre, declarándola una obra de especial interés municipal.