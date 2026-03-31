Calatayud licita la urbanización del nuevo Polígono Empresarial San Antonio con una inversión de 1,4 millones

El Ayuntamiento de Calatayud ha dado un nuevo impulso al desarrollo industrial del municipio con la salida a licitación de las obras de urbanización de la primera fase del Polígono Empresarial San Antonio-AVE, un proyecto estratégico que permitirá generar nuevo suelo para actividades económicas.

La actuación, cuya licitación ya ha sido publicada en el perfil del contratante, cuenta con un presupuesto base de 1.149.293,02 euros (sin impuestos) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de abril a las 10.00 horas.

De forma paralela, también se ha licitado el contrato para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, un paso necesario para el inicio de los trabajos en esta primera fase, que en su conjunto supondrá una inversión superior a 1,4 millones de euros.

El futuro polígono se ubicará en el barrio de San Antonio, en una zona estratégica frente a la línea de alta velocidad, lo que refuerza su atractivo para la implantación de empresas. Esta primera fase contempla la urbanización de 30.330 metros cuadrados, correspondientes al tramo del vial principal denominado calle A.

Las obras incluirán la construcción de viales, redes de suministro de gas, infraestructuras hidráulicas para abastecimiento y saneamiento, conducciones eléctricas, telecomunicaciones, pavimentación, señalización y alumbrado público, además de otras actuaciones auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento del espacio.

El proyecto permitirá habilitar un total de 18.062 metros cuadrados de suelo industrial y de servicios, distribuidos en 28 parcelas, de las cuales 20 serán de titularidad municipal y ocho de propiedad privada. El concejal municipal, José Manuel Gimeno, ha subrayado la importancia de este avance, destacando que el proyecto "empieza por fin a tomar forma real y visible" tras varios años de trabajo técnico y administrativo.

En este sentido, ha señalado que "cada metro cuadrado de suelo que se pone a disposición de las empresas es una puerta abierta al empleo, a la actividad económica de la ciudad y a la generación de nuevas oportunidades".

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El desarrollo del polígono cuenta con financiación del Plan Más Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza, lo que permitirá afrontar una inversión total de 1.424.261 euros en esta primera fase.