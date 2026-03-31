Una nueva avería de telecomunicaciones deja incomunicada a la mitad de una comarca aragonesa: vecinos, administraciones y centros de salud afectados
La sexta avería de telecomunicaciones en poco tiempo, según Loscertales, ha llevado a la Comarca de Los Monegros a presentar una reclamación formal a la operadora por la falta de inversión y mantenimiento
El presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Manuel Loscertales, ha denunciado una nueva avería de telecomunicaciones que ha dejado sin teléfono, internet y datos a varios municipios, una situación que ha calificado de “insostenible” y por la que ha anunciado una reclamación formal a la empresa suministradora.
Loscertales ha trasladado la “profunda preocupación” de la institución comarcal por las consecuencias de esta incidencia, que afecta a localidades como Grañén, Sariñena, Almuniente, Valfonda de Santa Ana, Albalatillo, Poleñino y Capdesaso, donde vecinos, centros de salud y administraciones permanecen incomunicados.
En una nota de prensa, el presidente ha advertido de que no se trata de un episodio aislado y ha señalado que es la sexta avería similar en poco tiempo. En este sentido, ha afirmado que la reiteración de fallos evidencia una situación “insostenible” y un “agravio evidente hacia el medio rural”, al tiempo que ha subrayado que no se puede permitir que los pueblos sigan sufriendo deficiencias en servicios esenciales.
Loscertales ha explicado que desde la comarca van a presentar una reclamación formal a la operadora responsable, al considerar “claramente insuficiente” su actuación en términos de inversión y mantenimiento. Además, ha informado de que la incidencia ya se ha puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, con la que mantienen contacto permanente para reforzar la presión y buscar una solución.
El presidente comarcal ha exigido una respuesta urgente que permita restablecer el servicio cuanto antes y ha reclamado medidas definitivas que eviten nuevas incidencias. Asimismo, ha defendido la necesidad de garantizar un servicio digno en el territorio y ha reiterado el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de la población rural.
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