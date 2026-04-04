Aragón irá al concurso nacional de Sumilleres: Diego Mur y Alberto Anadón representarán a la comunidad

El oscense Diego Mur, director de márquetin de Bodegas Sommos, y el zaragozano Alberto Anadón, sumiller del equipo comercial de la conocida distribuidora zaragozana Bodegas Carlos Valero, representarán a Aragón en el Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor (Concurso Nacional de Sumilleres), que se celebrará el 15 y 16 de abril en el salón Gourmets de Ifema, en Madrid.

La clasificatoria para la final, organizada por la Asociación Aragonesa de Sumilleres, se desarrolló mediante un sistema de puntuación doble ciego.

Los participantes se enfrentaron a las pruebas y a la valoración del comité técnico de la Unión Española de Sumilleres, que estuvo dirigida por el vicepresidente de la asociación y mejor sumiller de España 2017, Manuel Jiménez, y por el secretario de la misma, Carlos Acirón.

El examen se compuso de un test rápido en el que tuvieron que reconocer imágenes visuales relacionadas con el mundo del vino, una prueba práctica de cata de dos vinos de forma descriptiva ,otra en la que tuveron que identificar un producto, licor o aguardiente y una fase final donde tuvieron que reconocer por el aroma el color de un vino servido en una copa negra.

La Asociación Aragonesa de Sumilleres cuenta con una histórica trayectoria. La entidad se creó en 1994 y es una de las más antiguas de España junto a la de Asturias, Cataluña y Castilla León. Además, cuenta con prestigiosos y reconocidos sumilleres como Jesús Solanas, Raúl Igual o Manuel Jiménez, entre otros.