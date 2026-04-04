Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaLa PrimitivaEl TuboPrevia Real Zaragoza - MirandésAday MaraCarla Leite
instagramlinkedin

Aragón irá al concurso nacional de Sumilleres: Diego Mur y Alberto Anadón representarán a la comunidad

El director de márquetin de Bodegas Sommos y el experto en vinos de Bodegas San Carlos acudirán al evento, que será en Madrid

Diego Mur y Alberto Anadón representarán a Aragón en el concurso nacional de Sumilleres.

Diego Mur y Alberto Anadón representarán a Aragón en el concurso nacional de Sumilleres. / Asociación de Sumilleres de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El oscense Diego Mur, director de márquetin de Bodegas Sommos, y el zaragozano Alberto Anadón, sumiller del equipo comercial de la conocida distribuidora zaragozana Bodegas Carlos Valero, representarán a Aragón en el Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor (Concurso Nacional de Sumilleres), que se celebrará el 15 y 16 de abril en el salón Gourmets de Ifema, en Madrid.

La clasificatoria para la final, organizada por la Asociación Aragonesa de Sumilleres, se desarrolló mediante un sistema de puntuación doble ciego.

Los participantes se enfrentaron a las pruebas y a la valoración del comité técnico de la Unión Española de Sumilleres, que estuvo dirigida por el vicepresidente de la asociación y mejor sumiller de España 2017, Manuel Jiménez, y por el secretario de la misma, Carlos Acirón.

El examen se compuso de un test rápido en el que tuvieron que reconocer imágenes visuales relacionadas con el mundo del vino, una prueba práctica de cata de dos vinos de forma descriptiva ,otra en la que tuveron que identificar un producto, licor o aguardiente y una fase final donde tuvieron que reconocer por el aroma el color de un vino servido en una copa negra.

Noticias relacionadas y más

La Asociación Aragonesa de Sumilleres cuenta con una histórica trayectoria. La entidad se creó en 1994 y es una de las más antiguas de España junto a la de Asturias, Cataluña y Castilla León. Además, cuenta con prestigiosos y reconocidos sumilleres como Jesús Solanas, Raúl Igual o Manuel Jiménez, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jugadora del Casademont Zaragoza Carla Leite cambia de equipo en la WNBA
  2. La previa del Real Zaragoza-Mirandés: El remo ya siente la orilla
  3. Los 18 nuevos 'barrios' que podrían sumar 48.000 nuevas viviendas en Aragón
  4. La expansión pendiente en Zaragoza: la letra pequeña de las viviendas disponibles en la ciudad
  5. ¿Cuáles fueron las primeras hamburgueserías de Zaragoza? Así llegó la comida rápida de moda a la ciudad
  6. Un Mirandés seminuevo: ocho fichajes en invierno y tres jornadas seguidas sin perder para avisar al Real Zaragoza
  7. La crónica del Araski-Casademont Zaragoza: el zarpazo es casi definitivo (59-84)
  8. ¿De la renovación de Helena Pueyo se sabe algo? Las notas del Araski-Casademont Zaragoza

Dinópolis supera los 15.000 visitantes en Semana Santa y alcanza los 4 millones

Dinópolis supera los 15.000 visitantes en Semana Santa y alcanza los 4 millones

Valderrobres implanta el pago digital del aparcamiento

Valderrobres implanta el pago digital del aparcamiento

Aragón irá al concurso nacional de Sumilleres: Diego Mur y Alberto Anadón representarán a la comunidad

Aragón irá al concurso nacional de Sumilleres: Diego Mur y Alberto Anadón representarán a la comunidad

La rehabilitación de la Azucarera de Monzón encara su recta final: podría estar lista en verano

La rehabilitación de la Azucarera de Monzón encara su recta final: podría estar lista en verano

El pueblo menos creyente de España está en Aragón: el lugar perfecto para desconectar en Semana Santa

El pueblo menos creyente de España está en Aragón: el lugar perfecto para desconectar en Semana Santa

El riesgo de aludes obliga obliga a corta A-139 y a cerrar el hotel de Llanos de Benasque

El riesgo de aludes obliga obliga a corta A-139 y a cerrar el hotel de Llanos de Benasque

La exalcaldesa de Aranda de Moncayo paga 17.730 euros a la sociedad de cazadores tras prevaricar con el coto

La exalcaldesa de Aranda de Moncayo paga 17.730 euros a la sociedad de cazadores tras prevaricar con el coto

El instituto Rodanas de Épila, seleccionado para un proyecto educativo Jean Monnet de Erasmus+

El instituto Rodanas de Épila, seleccionado para un proyecto educativo Jean Monnet de Erasmus+
Tracking Pixel Contents