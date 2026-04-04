La rehabilitación de la Azucarera de Monzón encara su recta final: podría estar lista en verano

Las obras de rehabilitación de la Institución Ferial-nave polivalente Azucarera de Monzón (Huesca) que tienen un presupuesto de 4.230.464,37 euros encaran su recta final y podrán estar concluidas en verano. En caso de que así sea, se cumplirá con los plazos de justificación de la subvención conseguida con cargo a los fondos europeos.

La ampliación y zona nueva de la nave permite ganar 1.500 metros cuadrados y garantizar todos los aspectos de seguridad y evacuación. Asimismo, se ha completado la nueva cubierta y sobre la misma se están instalando ahora placas solares. Pronto comenzará, junto al desarrollo de los trabajos de interior, el pintado de la fachada exterior.

El proyecto tiene una subvención conseguida de fondos europeos por importe de 2.356.999,57 euros de la línea 2 de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La UTE Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones S.L.-Mascún Obra Civil S.L. se encarga de la ejecución del proyecto redactado por el arquitecto Jorge Tárrago, que es también catedrático en la Universidad de Navarra, y su equipo. En total se rehabilitan 2.290 metros cuadrados, a los que se suman 1.516 de ampliación, más 1.015 de urbanización, es decir, la nave resultante se amplía sustancialmente respecto de la actual.

El proyecto se encuentra como prioritario dentro del Plan Estratégico #MiMonzón2030 con un concurso de ideas para arquitectos que nace a principios de 2022,. En aquel año se presentó a los fondos europeos, y estos se resolvieron en la primavera de 2023. Desde entonces, se ha trabajado en la licitación del proyecto de rehabilitación y su ejecución.

Los fondos PIREP permiten no derribar la nave sino rehabilitarla, lo que, según indicó Claver, permite mantener «la esencia de la infraestructura centenaria, pero adaptándola a las necesidades y normativa del siglo XXI con todas sus medidas de seguridad».

La primera piedra del proyecto se puso en noviembre de 2024, aunque según recordó el alcalde de Monzón, Isaac Claver, hace cuatro años que se comenzó a dar forma a la futura nave a través del concurso de ideas lanzado a nivel nacional.

«Estamos muy ilusionados con esta obra que va a permitir a Monzón disponer de un recinto moderno y preparado para todo tipo de eventos», indicó Claver.