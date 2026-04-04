Valderrobres implanta el pago digital del aparcamiento

El Ayuntamiento de Valderrobres ha dado un paso hacia la modernización de su sistema de movilidad con la implantación de un nuevo método de pago digital del estacionamiento regulado. Desde ahora, los conductores podrán abonar la zona azul a través de la aplicación móvil EasyPark, sin necesidad de utilizar los tradicionales parquímetros.

La medida permite gestionar el estacionamiento de forma completamente digital en todo el proceso, desde iniciar el pago, ampliarlo o incluso finalizarlo antes de tiempo directamente desde el teléfono móvil. Este sistema busca facilitar la experiencia tanto a residentes como a visitantes, eliminando la dependencia de los dispositivos físicos instalados en la vía pública.

Valderrobres se suma así a la tendencia de digitalización que ya han adoptado otras ciudades aragonesas como Huesca, Teruel o Albarracín, así como más de 160 municipios en el conjunto de España. En el ámbito internacional, EasyPark está presente en más de 4.000 ciudades, consolidándose como una de las soluciones más extendidas en el ámbito de la movilidad urbana.

Un impulso a la movilidad

La implantación de esta herramienta no solo responde a criterios de eficiencia, sino también a la necesidad de mejorar la experiencia turística en uno de los enclaves más visitados de la comarca del Matarraña. El municipio, conocido por su conjunto histórico, su castillo y la iglesia de Santa María la Mayor, atrae cada año a numerosos visitantes que ahora podrán gestionar el aparcamiento de forma más cómoda.

El uso de la app permite evitar desplazamientos innecesarios hasta los parquímetros, algo especialmente útil en periodos de alta afluencia turística. De este modo, se reduce la congestión en las zonas más transitadas y se facilita el acceso a los espacios comerciales y culturales del centro urbano.

Además, el sistema ofrece una ventaja añadida para quienes viajan con frecuencia, ya que la aplicación puede utilizarse en cualquier localidad donde esté implantada, simplificando el estacionamiento en diferentes destinos sin necesidad de adaptarse a nuevos sistemas.

Tecnología al servicio de ciudades más sostenibles

Desde EasyPark Group destacan que esta iniciativa forma parte de un modelo de movilidad más eficiente y conectado. La plataforma, integrada en la red global de movilidad Arrive, apuesta por el uso de datos y soluciones tecnológicas para optimizar la gestión del estacionamiento y mejorar la habitabilidad de las ciudades.

Entre sus principales ventajas se encuentra también el servicio de atención al cliente, disponible en varios idiomas, lo que refuerza su utilidad en entornos turísticos internacionales. Con más de 45 millones de usuarios en todo el mundo, la aplicación se posiciona como una herramienta clave en la transformación digital de la movilidad urbana.

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Con esta iniciativa Valderrobres continúa avanzando hacia un modelo más moderno, accesible y sostenible, en el que la tecnología se convierte en aliada para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y la experiencia de quienes visitan este enclave histórico del Matarraña.