Dinópolis supera los 15.000 visitantes en Semana Santa y alcanza los 4 millones

Dinópolis ha recibido durante esta Semana Santa un total de 15.148 visitantes en el conjunto de sus instalaciones, lo que supone un descenso del 8,76% respecto al año anterior, mientras que el parque principal ha registrado 12.355 personas, un 10,74% menos que en 2025.

A pesar de esta ligera caída, la directora-gerente del parque, Higinia Navarro, ha valorado de manera positiva los datos al subrayar que el pasado ejercicio fue “excepcional”, con un crecimiento del 30% respecto a 2024. Además, ha destacado que las cifras de este año se sitúan por encima de las de ese ejercicio, lo que confirma una evolución “positiva y sostenida”.

Navarro ha resaltado que esta Semana Santa ha estado marcada por un hito significativo, al alcanzarse los cuatro millones de visitantes desde la apertura del parque en 2001, lo que consolida a Dinópolis como un referente turístico y de ocio.

El día de mayor afluencia ha sido el Sábado Santo, 4 de abril, cuando el conjunto de Territorio Dinópolis ha registrado 2.805 visitantes, de los que 2.275 han correspondido al parque principal.

En cuanto a la procedencia, Madrid encabeza el origen de los visitantes por provincias, con un 18,44 %, seguida de Barcelona (14,70%), Zaragoza (13,67%) y Valencia (11,35%). Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranking con un 21,96%, seguida de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Aragón.

Uno de los momentos destacados de la semana ha sido la llegada del visitante número cuatro millones, José Manuel Mateos, procedente de Salamanca, que accedió al parque el pasado 30 de marzo junto a su familia, en una visita que la dirección ha calificado de “inolvidable” dentro del 25 aniversario del complejo.

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Tras el periodo festivo, Dinópolis continuará su actividad con aperturas programadas durante los próximos días, incluyendo el lunes 6 de abril y el fin de semana del 9 al 12, además del puente de San Jorge y los fines de semana del mes de mayo.