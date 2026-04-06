La depuradora de Candanchú, en su recta final: un proyecto que afronta el reto de la altitud y el clima

Los trabajos de la depuradora de Candanchú afrontan su recta final y en mayo comenzará la fase de pruebas tras una ejecución que alcanza el 97 % de la inversión prevista, superior a 3,5 millones de euros.

Esta infraestructura, con capacidad para 3.000 habitantes equivalentes, ha supuesto un reto técnico debido a su ubicación a 1.500 metros de altitud y a las condiciones climáticas adversas, así como a la necesidad de compatibilizar las obras con la protección del entorno natural y, en concreto, con la temporada de cría del quebrantahuesos, como ha destacado este lunes la Consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Esta actuación se enmarca en el conjunto de infraestructuras de saneamiento que se están desarrollando en el valle del Aragón, donde también se está finalizando la depuradora de Canfranc-Estación, que iniciará pruebas igualmente en mayo, y continúan los trabajos de la de Villanúa, cuya finalización está prevista en diciembre de este año.

Estas actuaciones permitirán eliminar en el corto plazo los vertidos no tratados de las principales aglomeraciones del valle, con un impacto positivo en el medio ambiente y en actividades como el turismo fluvial y la pesca.

En el caso de Candanchú, los trabajos se centran en el interior del edificio que alberga la instalación, donde se están llevando a cabo labores de calderería y electricidad. El proyecto incorpora además la instalación de placas solares con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de la depuradora.

La infraestructura emplea tecnología SBR (reactor biológico secuencial), que permite optimizar el espacio necesario para su implantación, un aspecto clave en un entorno de orografía compleja como el de Candanchú. Asimismo, este sistema se adapta a las variaciones de carga propias de una zona con alta estacionalidad turística, gracias a la existencia de dos líneas de tratamiento de distinta capacidad que permiten ajustar el funcionamiento a los caudales a lo largo del año.

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La ejecución de los colectores ha supuesto uno de los principales desafíos del proyecto, al desarrollarse en un entorno condicionado por la proximidad del río Aragón, varios barrancos y la zona de protección del Camino de Santiago, incluyendo las ruinas del hospital de Santa Cristina. Además, la aparición de nuevos puntos de vertido ha obligado a modificar el proyecto para garantizar su correcta incorporación al sistema de depuración.