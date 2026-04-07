Alcañiz amplia recorridos, paradas y horarios del autobús municipal

El servicio de autobús urbano de Alcañiz amplía sus recorridos, añade nuevos horarios y suma nuevas paradas en las dos líneas que entran en funcionamiento mañana miércoles 8 de abril. El inicio de actividad del Nuevo Hospital de Alcañiz supuso la creación de una lanzadera entre la Estación de Autobuses y el centro sanitario desde el pasado verano, un trayecto realizado por la empresa HIFE.

Esta lanzadera se reconvierte ahora en una nueva línea (L1, amarilla) que dará un servicio más completo a los ciudadanos. El Nuevo Hospital de Alcañiz tendrá hasta 15 servicios de autobús urbano los días laborables por la mañana, a los que se añaden con esta nueva reordenación de tráfico ocho frecuencias por la tarde y otros tantos viajes durante los sábados por la mañana.

La Línea 1 es la más urbana, discurre por el centro de salud, colegios e instituto, mientras que la línea 2 azul prestará servicio a zonas más alejadas del casco urbano, como Motorland y las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. En esta nueva etapa de funcionamiento del autobús urbano, reforzado con la contratación de la empresa HIFE en una de las líneas, se mantiene el precio del billete sencillo y de los bonos, que pueden adquirirse en el mismo autobús.

Nuevas conexiones, frecuencias y paradas

Dos nuevas paradas, muy demandadas por los alcañizanos, se añaden al recorrido de los autobuses municipales: Cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos (Carretera de Escatrón, s/n) y Motorland. También se aumentan las frecuencias de paso en la Carretera de Zaragoza y se establece una línea directa con el nuevo Hospital respondiendo a las solicitudes de los vecinos de esta zona de la ciudad.

Las dos líneas de autobús urbano pasarán por la margen izquierda de la ciudad reforzando su conexión con el casco urbano. Tras la finalización de las obras en Paseo Andrade y Ronda de Teruel, los autobuses municipales vuelven a prestar servicio en estas dos vías. En este nuevo plan de circulación del autobús municipal se añade una nueva salida diaria a Motorland Valmuel y Puigmoreno a las 9.45 horas, los días laborables y desde la Estación de Autobuses, que se suma a las que ya se prestaban.

Semana de pruebas

En estos días se ha instalado cartelería en las principales paradas de autobús con el detalle de las nuevas líneas y recorridos. Durante esta primera semana se pondrán a prueba estos recorridos, tomando nota de los tiempos, para ajustar los horarios definitivos e introducir modificaciones si se considera necesario.

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También estarán en periodo de prueba los códigos QR que podrán escanear los pasajeros para conocer el tiempo de espera del próximo bus.