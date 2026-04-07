Nuevo plan de vivienda en Huesca: 2 millones para asentar población y promover la llegada de nuevos vecinos a la provincia

La Diputación de Huesca ha puesto en marcha una nueva convocatoria del Plan de Vivienda 2026, una iniciativa ya plenamente consolidada en la provincia y que vuelve a movilizar dos millones de euros para asentar población y promover la llegada de nuevos vecinos. “En los últimos dos años hemos logrado ampliar el parque residencial de nuestros pueblos de una manera muy significativa, actuando en un total de 108 viviendas” ha subrayado Isaac Claver, el presidente de la institución provincial, durante su visita a Baldellou, donde su ayuntamiento pretende rehabilitar una de las plantas del edificio de la antigua panadería para alquilar en el futuro ante la demanda existente, según explica su alcalde, Jesús Lumbierres.

La convocatoria de 2026 mantiene esa filosofía de apoyo directo a los consistorios. Cada entidad local puede actuar en función de sus necesidades: adquisición de suelo e inmuebles en los cascos urbanos, rehabilitación o construcción de edificios de titularidad municipal, incluyendo su derribo si el estado del inmueble lo requiere. El plan se articula de nuevo en dos líneas diferenciadas para adaptarse a la realidad de la provincia: una dirigida a municipios de menos de 3.000 habitantes y entidades locales menores, y otra para municipios de 3.000 habitantes o más, excluida la capital.

Ante la gran demanda existente, Claver sostiene que “es una convocatoria pensada para llegar a todo el Alto Aragón, pero con especial atención a los núcleos pequeños, donde cada vivienda recuperada puede marcar una diferencia decisiva. La fórmula está funcionando, cada vez más consistorios reclaman este plan porque ofrece una respuesta concreta a uno de los principales retos del medio rural; antiguas casas y edificios en desuso están recuperando su función residencial gracias a la implicación de los ayuntamientos y al respaldo económico de la Diputación” apunta.

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La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, abre el plazo para presentar solicitudes a partir de este miércoles y durante veinte días hábiles. El plazo de justificación se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027. La dotación para esta convocatoria asciende a 2 millones de euros, pero la Diputación ha situado esta política entre sus prioridades de mandato, con el objetivo de alcanzar una inversión global de 8 millones de euros en vivienda durante toda la legislatura.