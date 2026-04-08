Aprobados protocolos contra el acoso laboral y sexual en la DPZ

El pleno de la Diputación de Zaragoza también ha aprobado el nuevo protocolo contra el acoso laboral y el protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo, que se aplicarán a todo el personal de la Diputación de Zaragoza y sus organismos dependientes --Institución Fernando el Católico y Consorcio Goya-Fuendetodos-- y que han salido adelante por unanimidad.

El objetivo del protocolo contra el acoso laboral es asegurar el derecho a la protección de la dignidad en el trabajo a todas las personas que integran la DPZ, garantizando la salud de sus trabajadores, rechazando todo tipo de conducta de acoso laboral en el trabajo, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quién sea la víctima o la persona acosadora, ni cuáles sean sus rangos jerárquicos.

El protocolo también pretende concienciar, informar y prevenir el acoso laboral y las acciones censurables o manifiestamente negativas y ofensivas dirigidas contra los trabajadores en su puesto o en relación con el mismo, y a asumir todas las medidas adecuadas para protegerles, garantizar un entorno laboral positivo, saludable y libre de acoso laboral y detectar, actuar y solucionar aquellas situaciones en que se produzca el acoso laboral.

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Por su parte, el objetivo del nuevo protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo es establecer un procedimiento de actuaciones ante situaciones que pudieran constituir acoso sexual o por razón de sexo, en el ámbito de la administración de la DPZ.