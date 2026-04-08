El nuevo máster en Teruel formará a expertos en salud digital para mejorar la atención sanitaria y transformar el sector

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación del Máster Universitario en Tecnologías para la Salud Digital, que se impartirá a partir del curso académico 2026-2027 en el campus de Teruel con 20 plazas de nuevo ingreso y un total de 60 créditos.

Tendrá una duración de un año y se impartirá en modalidad virtual, con sesiones presenciales voluntarias en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Mar Vaquero, tras la reunión.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por ampliar y actualizar la oferta universitaria, al tiempo que impulsa el desarrollo del campus de Teruel, que actualmente cuenta con unos 2.000 estudiantes, ha resaltado.

El máster ofrecerá una formación interdisciplinar que combina salud, tecnología e innovación, con el objetivo de preparar a los estudiantes para investigar, diseñar e implantar soluciones digitales orientadas a la mejora de la atención sanitaria y la transformación del sector.

Según el Ejecutivo autonómico, esta titulación responde a la creciente demanda de perfiles especializados en salud digital y permitirá integrar conocimientos científicos con capacidades estratégicas e innovadoras para afrontar los retos del sistema sanitario.

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Además, el campus de Teruel seguirá creciendo con la implantación del grado de Medicina prevista para el próximo curso, en línea con el objetivo de la Universidad de Zaragoza de vertebrar el territorio, ha resaltado Vaquero.