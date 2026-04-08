El pueblo de Zaragoza que será territorio piloto europeo en innovación sociosanitaria: "Un modelo de atención más preventivo, comunitario y basado en el territorio"

La Zona Básica de Salud de Borja será territorio piloto en innovación sociosanitaria a escala europea, con el desarrollo de un Gemelo Digital Inteligente para apoyar la toma de decisiones sanitarias, integrando recursos de Educación, Deportes o Cultura, entre otros, en la práctica clínica. Así se ha anunciado en la Comarca Campo de Borja en la presentación del proyecto europeo SAM (Social Assets Mapping), en el que participan la Universidad de Zaragoza, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud.

“El proyecto es avanzar hacia un modelo de atención más preventivo, comunitario y basado en el territorio, reforzando la coordinación entre los ámbitos sanitario, social y local, y facilitando la toma de decisiones tanto en la práctica clínica como en las políticas públicas”, han destacado las investigadoras María Zúñiga Antón (IUCA-Unizar) y Emilia Vargas (IIS Aragón). Y han subrayado que la colaboración entre instituciones ha sido clave para establecer la conexión con el ámbito sanitario y facilitar el despliegue del proyecto en la Zona Básica de Salud de Borja.

La jornada ha contado con la intervención de Nuria Gayán, directora general de Salud Pública, Isabel Arnas, subdirectora de la Gerencia Única de Atención Primaria y María Pilar Echeverría, directora de Servicios Sociales de la comarca Campo de Borja. A continuación, Belén Benedé ha presentado la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria en Aragón y su concreción en la recomendación de activos para la salud en la Zona Básica de Salud de Borja. Seguidamente, María Zúñiga y Emilia Vargas, Investigadoras del proyecto en Aragón, han explicado el proyecto SAM, a lo que ha seguido un turno de preguntas y debate con distintos agentes del ámbito sanitario, social y municipal.

El proyecto SAM

El proyecto europeo SAM (Social Assets Mapping), una iniciativa del programa Interreg Sudoe, busca impulsar la innovación sociosanitaria mediante el desarrollo de un Gemelo Digital Inteligente, una herramienta que permite cuantificar los determinantes sociales de la salud y mapear los activos para la salud en el territorio. Asimismo, pone en valor el patrimonio territorial y los servicios locales como activos para la salud, promoviendo el bienestar y la salud comunitaria desde un enfoque integrado.

Acciones previstas en la Zona Básica de Salud de Borja

La Zona Básica de Salud de Borja será uno de los territorios piloto del proyecto, donde se desarrollarán diversas actuaciones orientadas a fortalecer la salud comunitaria. Entre ellas destacan la identificación, inventario y sistematización de los activos para la salud; la visibilización de estos recursos mediante materiales divulgativos y su señalización en el territorio, la organización de actividades comunitarias, como una feria de salud, el análisis de los determinantes sociales de la salud, incluyendo el cálculo de índices de vulnerabilidad social y el desarrollo e implementación del Gemelo Digital Inteligente como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en consulta sanitaria.

Además, el proyecto contempla el refuerzo del tejido comunitario, la promoción de la participación ciudadana y el apoyo a la toma de decisiones públicas mediante información territorializada, contribuyendo a priorizar intervenciones y mejorar la planificación sanitaria.

Impacto en el territorio

La implementación de SAM en la comarca supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo de salud más preventivo, participativo y basado en el territorio. Entre sus principales beneficios destacan la mejora de la atención sanitaria mediante intervenciones más personalizadas, la integración de recursos comunitarios en la práctica clínica diaria, el refuerzo de la coordinación entre agentes sanitarios, sociales y locales, la promoción de estilos de vida saludables y del envejecimiento activo y el posicionamiento de la Zona Básica de Salud de Borja como referente en innovación sociosanitaria a nivel europeo.

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La jornada ha permitido, además, generar un espacio de diálogo entre profesionales sanitarios, administraciones públicas y agentes del territorio, sentando las bases para el desarrollo del proyecto en la Zona Básica de Salud durante los próximos años.