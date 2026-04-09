Huesca continúa con el plan de gestión del pinar del parque Miguel Servet y planta 147 arbustos

El Ayuntamiento de Huesca continúa con las actuaciones previstas en el plan de gestión del pinar del parque Miguel Servet, centradas en la creación de un estrato arbustivo con matorral autóctono, vegetación baja y espacios de regeneración natural y que supondrá la plantación de 147 arbustos.

Las intervenciones contemplan la incorporación de un estrato arbóreo y/o arbustivo intermedio que incrementa la biodiversidad, mejora la función ecológica del pinar y refuerza su atractivo.

Asimismo, estas actuaciones contribuyen a la regeneración del suelo, protegiéndolo frente a la compactación y la escorrentía, y favorecen la resiliencia del bosque frente al cambio climático y las plagas.

Las plantaciones se diseñan de forma que no generen problemas de seguridad, manteniendo la visibilidad y una adecuada iluminación en las zonas sensibles del pinar.

Banda arbustiva

En la actualidad, los trabajos se desarrollan en el perímetro que enmarca el pinar, dando continuidad a actuaciones previas como la bóveda de piracanta completada el pasado año. En esta fase se está actuando mediante la reposición de alineaciones perdidas, como los setos de cornejo que delimitan el espacio junto al nuevo paseo renovado, cuya apertura está prevista próximamente.

Además, se incorpora una nueva banda arbustiva de estilo naturalista en el borde del pinar junto a la calle San Jorge, con especies propias de los sotobosques mediterráneos del entorno, cuyo desarrollo se mantendrá natural, sin someterse a recortes propios de setos formales, con el objetivo de recrear un espacio de sotobosque autóctono y enriquecer la biodiversidad del parque.

En total, se están plantando 147 ejemplares, de los que 77 son de cornejo; 10 de lentisco; 10 de durillo; 10 de madroño; otros 10 de aligustre; también 10 de coscoja; 10 de enebro y 10 de sabina.

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Los trabajos se están llevando a cabo a través del Programa Experiencial de Empleo y Formación "Bosque Urbano", en una nueva edición que permitirá desarrollar actuaciones no solo en el parque Miguel Servet, sino también en otros espacios de la ciudad.