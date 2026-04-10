Más de 90.000 euros para un proyecto de transición energética justa en Teruel
La Fundación EDP destinará esta importante cantidad económica a un proyecto en Fuentes de Rubielos dentro de su programa EDP Energía Solidaria
La Fundación EDP ha seleccionado un proyecto en Fuentes de Rubielos dentro de su programa EDP Energía Solidaria 2025/2026, al que destinará una financiación de 92.000 euros. La iniciativa forma parte de un conjunto de 12 propuestas elegidas a nivel nacional que buscan impulsar una transición energética justa mediante soluciones innovadoras con impacto social y ambiental.
En total, el programa movilizará cerca de un millón de euros en seis comunidades autónomas, entre ellas Aragón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables y favorecer el desarrollo sostenible en territorios especialmente sensibles, como el medio rural o zonas en proceso de transición económica.
La propuesta seleccionada en Aragón es Red AgroV / Red Verdea, impulsada por la empresa EFELEC Consulting. El proyecto plantea un modelo innovador basado en la integración de soluciones fotovoltaicas y agrovoltaicas adaptadas al entorno rural, combinando producción energética con actividad agrícola.
Más allá del componente tecnológico, la iniciativa incorpora programas de formación especializada y generación de empleo local, con el objetivo de fijar población en el territorio y ofrecer nuevas oportunidades laborales vinculadas a la transición energética. Este enfoque busca reforzar el arraigo en zonas rurales como Fuentes de Rubielos, donde la diversificación económica resulta clave para su desarrollo.
Programa consolidado
EDP Energía Solidaria es una iniciativa que la Fundación EDP desarrolla desde 2015 y que se ha consolidado como una referencia en el impulso de proyectos con impacto social. En este tiempo, el programa ha apoyado más de 200 iniciativas en España, con una inversión acumulada superior a los siete millones de euros y beneficiando a más de 620.000 personas.
La edición actual ha destacado por el aumento en la participación, con más de 100 proyectos presentados y una notable mejora en la calidad y diversidad de las propuestas. Entre los seleccionados se incluyen iniciativas relacionadas con comunidades energéticas locales, economía circular, resiliencia climática o formación en energías renovables.
Los proyectos elegidos reflejan la evolución del concepto de transición energética, que ya no se limita a la implantación de energías limpias, sino que incorpora dimensiones sociales, económicas y formativas. Algunas de las iniciativas impulsan el autoconsumo energético combinado con programas de inserción laboral, mientras que otras promueven la reutilización de residuos o el desarrollo de soluciones frente a fenómenos climáticos extremos.
En este sentido, la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, ha subrayado que "lo más importante son siempre las personas: quienes lideran los proyectos, quienes participan y quienes se benefician de ellos". Según ha destacado, cada una de las iniciativas seleccionadas tiene un impacto tangible en la mejora de la vida de las comunidades, lo que refuerza el sentido del programa.
Transición energética real
Con esta nueva edición, la Fundación EDP reafirma su apuesta por un modelo energético más sostenible y equitativo, en el que la innovación tecnológica se combine con la cohesión social y el desarrollo territorial. El proyecto de Fuentes de Rubielos ejemplifica este enfoque al integrar energía, empleo y territorio en una misma estrategia.
La entidad mantiene así su compromiso de contribuir a una transición energética que no deje a nadie atrás, especialmente en entornos rurales que afrontan retos como la despoblación o la falta de oportunidades económicas. En este contexto, iniciativas como Red AgroV / Red Verdea se posicionan como herramientas clave para avanzar hacia un futuro más sostenible, inclusivo y conectado con las necesidades reales de la ciudadanía.
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