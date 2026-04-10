Un millón de euros para mejorar centros educativos en Teruel: el acuerdo para invertir en el territorio

El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han anunciado una nueva inversión conjunta de un millón de euros destinada a la mejora de 33 centros educativos rurales de la provincia, en su mayoría colegios rurales agrupados (CRA). El anuncio se ha realizado durante la visita institucional al CRA Cuna del Jiloca, en Santa Eulalia.

La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, y el presidente de la institución provincial, Joaquín Juste, han presentado la adenda al convenio de colaboración entre ambas administraciones, que permitirá ejecutar actuaciones a lo largo de este año en 33 municipios turolenses.

La iniciativa refuerza la apuesta por la educación en el medio rural como elemento clave para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, mejorando las condiciones de los centros y garantizando un servicio educativo de calidad.

Adaptar los centros

Entre los centros beneficiados se encuentra el CRA Cuna del Jiloca de Santa Eulalia, donde se invertirán 48.390 euros para renovar parte de la cubierta, acondicionar el patio y la pista deportiva, sustituir ventanas del gimnasio y realizar diversas mejoras en aulas, aseos y vallado.

Durante la visita, Hernández ha subrayado que este acuerdo "da continuidad a una fructífera colaboración institucional" que ya ha permitido intervenir en cerca de un centenar de centros educativos de la provincia. "Invertir en educación rural es invertir en territorio, en igualdad de oportunidades y en futuro", ha afirmado.

Por su parte, Juste ha destacado que estas actuaciones suponen "la mejor forma de seguir apostando por el territorio", al reforzar servicios esenciales que contribuyen a fijar población y mejorar la calidad de vida en los municipios.

Las obras previstas incluyen mejoras estructurales en edificios escolares, acondicionamiento de patios, adaptación de instalaciones y actuaciones de conservación, con intervenciones en localidades como Albarracín, Calamocha, Valderrobres, Manzanera, La Iglesuela del Cid o Cella, entre otras.

Eficiencia energética

Dentro del conjunto de actuaciones, destacan varias intervenciones de mayor envergadura orientadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad de los centros educativos.

Es el caso del CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa, donde se destinarán 48.380 euros a la sustitución de ventanas y puertas, así como a la renovación del sistema de calefacción mediante aerotermia. En Alloza, el CRA Ariño-Alloza contará con una inversión similar para adaptar aseos, eliminar barreras arquitectónicas y mejorar patios y vallados.

También sobresalen actuaciones como la sustitución de la caldera en el CRA Palmira Pla de Cedrillas, el retejado y mejora de instalaciones en el CRA Alto Maestrazgo de La Iglesuela del Cid, o la renovación integral prevista en el CRA Goya de Ojos Negros, que incluirá mejoras en carpinterías, calefacción, cubierta e iluminación.

En Albarracín, además, se reformará el patio escolar del CRA y del CRIE con una inversión cercana a los 48.000 euros, complementada con una aportación municipal de 70.000 euros, mientras que en otros centros se llevarán a cabo intervenciones de menor cuantía, entre 5.000 y 30.000 euros, destinadas a mantenimiento y adecuación de espacios.

Una herramienta clave

El convenio, vigente para el periodo 2024-2027, se consolida como una herramienta fundamental de colaboración institucional para modernizar las infraestructuras educativas en el medio rural turolense.

Más allá de las mejoras materiales, estas inversiones tienen un impacto directo en la vida de los municipios, al garantizar entornos escolares seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales. La existencia de centros educativos en condiciones adecuadas es, además, un factor determinante para que las familias puedan establecerse y desarrollar su proyecto de vida en el territorio.

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Con esta nueva inversión, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel refuerzan su compromiso con una educación pública de calidad en el medio rural, entendida no solo como un servicio esencial, sino como una pieza clave para el desarrollo y el futuro de la provincia.