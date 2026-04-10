Los Monegros convocan 'Martes Negros' con cortes de tráfico para exigir mejoras viarias

La comarca de Los Monegros, alcaldes y representantes sociales y empresariales han anunciado movilizaciones bajo el lema “Martes Negros” con cortes de tráfico desde el 14 de abril para exigir al Gobierno de Aragón mejoras urgentes en carreteras como la A-131 y la A-129, ante su deterioro y el impacto en la seguridad y la actividad económica.

El presidente comarcal, Pedro Loscertales, ha explicado en una nota de prensa que las protestas responden al “hartazgo de la sociedad monegrina” ante la “dejadez en el mantenimiento de las carreteras” y la falta de seguridad que, según ha asegurado, afecta a vecinos, empresas y ayuntamientos.

El primer acto reivindicativo se ha desarrollado esta mañana en Sariñena, en la intersección entre la A-131 y la A-129, un punto con abundantes baches y agujeros y con intenso tráfico vinculado a la actividad agrícola e industrial.

Loscertales ha indicado que los “Martes Negros” consistirán en cortes de tráfico semanales, con una primera movilización el martes 14 en ese mismo cruce y otra el día 21 en la A-230, en tramos de Sariñena y Castejón de Monegros.

También ha hecho un llamamiento a la participación de ayuntamientos, partidos, asociaciones, empresas y ciudadanía para respaldar la iniciativa.

Desde el ámbito empresarial, el presidente de Cooperativa Monegros, José Víctor Nogués, ha advertido del impacto económico del mal estado de las vías y ha afirmado que “para que una comarca y una empresa como la nuestra pueda trabajar necesitamos buenas comunicaciones”.

Ha añadido que la situación provoca pérdidas, especialmente en el sector agrícola, y ha reclamado que el territorio no sea tratado como “ciudadanos de segunda”.

En la misma línea, el presidente de Monegros Empresarial, Jorge Albás, ha considerado “inconcebible” el estado de las carreteras, incluso en zonas industriales, y ha subrayado que unas comunicaciones adecuadas son “esenciales” para atraer empresas y favorecer el desarrollo económico.

Por su parte, alcaldes socialistas y representantes institucionales han respaldado las movilizaciones y han denunciado el deterioro de carreteras autonómicas como la A-129 y la A-131, donde, según han indicado, existen más de 500 agujeros en un tramo de 800 metros.

Una situación que como han apuntado en otro comunicado, obliga a circular a velocidades muy reducidas y ha provocado daños en vehículos, como ruedas reventadas y llantas abolladas.

Los convocantes han coincidido en que las malas comunicaciones lastran el desarrollo económico y empresarial de la comarca y han reclamado inversiones urgentes.

También han lamentado que los habitantes del territorio se sientan “ciudadanos de segunda” mientras, según han indicado, se impulsan desarrollos industriales en grandes ciudades.

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Las movilizaciones se plantean como un movimiento abierto para implicar al conjunto del tejido social y económico de Los Monegros y exigir una respuesta del Ejecutivo autonómico que garantice infraestructuras viarias “dignas, seguras y acordes” a las necesidades del territorio.