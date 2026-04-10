Tarmac debe abonar el canon del aeropuerto de Teruel hasta 2048

Tarmac Aerosave deberá seguir abonando el canon del aeropuerto de Teruel hasta 2048, permanezca o no en las instalaciones, al contar con la concesión de dos hangares cuya vigencia se extiende hasta esa fecha. Esta circunstancia cobra especial relevancia después de que la empresa francesa haya decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que avala la ampliación del aeropuerto sin reconocerle derechos de exclusividad.

La compañía obtuvo en 2012 una concesión durante 25 años para las actividades de estacionamiento, mantenimiento, desmantelamiento y reciclaje de aeronaves. A ello se suma la adjudicación en 2023 de un segundo hangar, con vencimiento en 2048. Esto implica que, incluso en el hipotético caso de que decidiera cesar su actividad o abandonar Teruel, seguiría obligada al pago del canon comprometido.

En este sentido, ni el Gobierno de Aragón ni el Aeropuerto de Teruel han querido realizar más valoraciones de la situación y se han remitido a lo ya expresado hasta la fecha.

La decisión judicial ha abierto la puerta a la entrada de nuevos operadores en el negocio del reciclaje de aeronaves, como Aviation International Recycling (AIR), participada por el grupo aragonés López Soriano. Desde el aeropuerto ya han manifestado públicamente que no pueden actuar en contra de la sentencia ni impedir que otras empresas del mismo sector operen en sus instalaciones, ya que ello vulneraría la normativa de competencia de la Unión Europea.

Pese al malestar expresado por Tarmac, que considera que este nuevo escenario “introduce incertidumbre” y altera el marco de colaboración existente hasta ahora, la compañía mantiene una posición estratégica en Teruel. Las condiciones económicas y operativas del aeropuerto convierten la infraestructura en un emplazamiento especialmente atractivo, con tasas competitivas y un elevado volumen de actividad, por lo que una salida no parece una opción empresarial lógica.

Además, Tarmac prevé duplicar su capacidad global en los próximos años y Teruel figuraba dentro de esos planes de expansión. La empresa, implantada en el aeropuerto desde 2012, ha recordado que ha invertido más de 30 millones de euros y que ha contribuido a la creación de cientos de empleos, siendo una pieza clave en el desarrollo de la infraestructura.

Interés mutuo

Desde el consorcio han insistido también públicamente en tender la mano a la compañía para mantener la colaboración y favorecer que continúe generando empleo y riqueza en la provincia, al tiempo que han incidido en su apuesta decidida por facilitar la continuidad de Tarmac Aerosave en sus instalaciones sobre la base del respeto al nuevo escenario en el que se encuentra el aeropuerto industrial más importante de Europa.

Por el momento, Tarmac continúa en solitario con su actividad de estacionamiento, mantenimiento, desmantelamiento y reciclaje de aviones, mientras AIR todavía no ha iniciado movimientos en la ampliación.