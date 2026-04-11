Binéfar abre la puerta a una integración real: “Hay una barrera social tremenda que vamos a romper”

Juventud Unidad de Binéfar (JUB) abre la puerta a la suma y a la integración. La iniciativa nace con el objetivo de aglutinar la diversidad de personas, razas, culturas y credos que conviven hoy en Binéfar, una localidad de cerca de 10.500 habitantes empadronados en la que conviven más de 60 nacionalidades.

El proyecto surge con la intención de tender puentes entre comunidades y derribar las barreras sociales que todavía persisten entre vecinos de distintos orígenes. Sus impulsores consideran que, pese a la convivencia diaria en espacios como colegios, centros deportivos o lugares de trabajo, sigue existiendo una distancia social que dificulta una integración real.

“Queremos romper esa barrera y crear más relación social entre todos, da igual de dónde venga cada uno”, explica Fadiala Fofana, natural de Malí y uno de los responsables de la iniciativa, que pone el foco especialmente en la juventud como motor de cambio.

Desde JUB defienden que la integración no debe limitarse a compartir espacios, sino también a conocer y entender la cultura, la religión y las costumbres de quienes forman parte del municipio. En este sentido, la asociación quiere impulsar charlas, actividades culturales y encuentros que favorezcan el diálogo y la convivencia. “Llevábamos mucho tiempo pensando en crear una iniciativa para apoyar un poco al pueblo, sobre todo a los jóvenes, porque veíamos que faltaba integración”, relata Fadiala.

“Vemos que hay un montón de extranjeros, sobre todo en los últimos años, y parece que hay una gran división. Los padres van, por un lado, tampoco hay comunicación ni relación, y los estudiantes solo coinciden para aprender o para hacer deporte. Hay una distancia social tremenda y vamos a romper esa barrera”, añade.

La acción está planteada sobre todo a los más jóvenes, dado que se ve que las posibilidades de que entiendan y de que empiecen a derribar esa barrera desde ya es más sencilla: “Con la gente mayor cuesta demasiado y será mucho más complicado. No queremos que pase lo mismo con los niños que están viniendo aquí. Hay personas que llevan en Binéfar 30 o 40 años y parece que hubieran llegado ayer, tanto en el habla como en la relación social”.

Presentación multitudinaria

La presentación oficial del colectivo reunió a casi un centenar de personas de diferentes nacionalidades, una imagen que los organizadores consideran ya un primer paso importante. “Había africanos, españoles, rumanos y vecinos de muchos otros orígenes en la misma sala buscando un objetivo común: la integración”, destacan. “La palabra clave que buscamos es esa. No es que haya problemas. Lo que falta es integración”, incide.

Imagen de la presentación de la iniciativa. / El Periódico de Aragón

La idea es comenzar a trabajar de cara al próximo curso con un calendario de actividades que podría incluir cuatro eventos anuales, entre encuentros para jóvenes, charlas para adultos y actividades mixtas abiertas a toda la población: “Sabemos que no es nada fácil, pero con los brazos cruzados tampoco conseguiremos nada. Es un trabajo de largo recorrido y los resultados se verán a futuro”, expone el coordinador de la iniciativa.

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Fadiala ha visto una predisposición total por parte del Ayuntamiento de Binéfar y de las administraciones públicas. “Se han ofrecido para lo que necesitemos. Ahora está un poco en nuestras manos plantear todo lo que queremos hacer”, termina. Eso sí, antes de acabar la conversación reitera que “se ve que hay ganas de que se rompa esta barrera" y que “nunca había visto tantas culturas diferentes buscando el mismo objetivo, que es la integración”.