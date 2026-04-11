El juzgado de Jaca inicia diligencias previas por la construcción de viviendas camufladas como casas agrícolas en Villanovilla

Los vecinos de Villanovilla, pedanía de Jaca ubicada en el valle de la Garcipollera, llevan tiempo denunciando ante el consistorio jacetano la construcción "irregular y presuntamente fraudulenta" de varias casas agrícolas en suelo rústico no urbanizable de protección paisajística. Desde la asociación de vecinos del pueblo han reiterado que estas obras se justifican como "casas de aperos para realmente crear viviendas de primera residencia". De hecho, desde la pedanía aseguran que el ayuntamiento ha seguido concediendo licencias pese a los recursos presentados y los vecinos sospechan que podría haber una nueva operación para levantar una vivienda encubierta en suelo no urbanizable, replicando el modelo que ahora investiga la justicia.

Los vecinos realizaron una protesta de la que se hizo eco el Seprona, que recopiló un informe y lo envió a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huesca. Ahora, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaca ha iniciado un procedimiento de diligencias previas por presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo, contra los recursos naturales y el medio ambiente y delitos contra la administración pública por lo sucedido en Villanovilla.

“El caso apunta no solo a construcciones ilegales en suelo protegido, sino también a una posible actuación irregular del propio Ayuntamiento de Jaca, cuyos responsables podrían acabar siendo investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa”, explican los vecinos de Villanovilla.

"Es inaceptable que se permita degradar un entorno natural protegido mientras se ignoran las denuncias de los vecinos. Nos han obligado a acudir a la justicia para defender lo que debería proteger la propia administración", añaden

En el marco de la investigación judicial ya han sido citados a declarar como testigos un técnico municipal, el antiguo alcalde pedáneo y el presidente de la Asociación de Vecinos.

Los vecinos denuncian un hecho especialmente grave: un informe de un técnico municipal concluye que las construcciones son ilegales, pero habría sido ignorado en las resoluciones del ayuntamiento. “No estamos ante un error, sino ante decisiones que, presuntamente, se adoptan a sabiendas de su ilegalidad”, señalan desde la Asociación.

Dos años de denuncias ignoradas

Durante casi dos años, los vecinos han alertado reiteradamente al ayuntamiento sobre movimientos de tierra, apertura de caminos y edificaciones en suelo rústico de especial protección paisajística. Pese a ello, denuncian que no se adoptaron medidas eficaces para frenar las obras. "Hemos acudido a todas las vías posibles. Solo cuando intervienen la Guardia Civil y la Fiscalía, la justicia actúa", lamentan.

A pesar de las denuncias formales, reuniones y escritos dirigidos a Urbanismo y Medio Ambiente, los vecinos denuncian una actitud “permisiva e inexplicable” por parte del ayuntamiento oscense. Ante la falta de respuesta municipal, los vecinos han llevado el caso al INAGA y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Justicia de Aragón, el SEPRONA de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente

La asociación de vecinos ha explicado que la Fiscalía de Medio Ambiente ha advertido que "se han permitido construcciones en zona especialmente protegida, archivando denuncias vecinales y concediendo licencias sin los informes preceptivos".

El Seprona, por su parte, apunta que "no se aplicaron medidas correctoras ni se hizo cumplir la legalidad urbanística", según informa la asociación vecinal.

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Desde la Asociación de Vecinos de Villanovilla siguen expresando su indignación y recuerdan que el entorno del Valle de la Garcipollera forma parte de la Red Natura 2000, lo que refuerza la gravedad de los hechos investigados. "No se trata solo de unas obras ilegales. Se trata de si una administración puede mirar hacia otro lado ante la vulneración de la ley", concluyen.