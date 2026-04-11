Laspuña muestra cómo se retuercen los berdugos de sarga en la construcción de nabatas
La jornada es el inicio de un proceso que culminará con los descensos que se celebrarán en Gállego, Echo y Sobrarbe
Laspuña ha acogido este sábado 11 de abril una nueva jornada de trabajo tradicional en torno a la cultura nabatera, en la que se han dado cita las tres asociaciones de nabateros del territorio: Sobrarbe, Echo y Galliguera.
Durante la mañana, nabateros y nabateras se han reunido a orillas del río Cinca para llevar a cabo la tarea de retorcer los berdugos de sarga, previamente cortados durante la luna menguante del mes de febrero. Este proceso, que requiere destreza y fuerza, consiste en trabajar manualmente cada berdugo, retorciéndolo sobre sí mismo hasta abrir sus vetas y transformarlo en una cuerda natural con la que posteriormente se atarán los troncos que forman las nabatas.
Se trata de un trabajo colectivo que pone en valor los conocimientos tradicionales y que resulta fundamental para la continuidad de esta práctica ancestral, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La jornada en Laspuña dará continuidad a las siguientes fases del proceso que culminará con los descensos de nabatas: los nabateros del Gállego el domingo 26 de abril, los nabateros de Echo el sábado 9 de mayo y los nabateros del Sobrarbe el domingo 24 de mayo, algunos de los eventos más destacados del calendario cultural de la zona.
Las asociaciones organizadoras animan a todas las personas interesadas a acercarse y conocer de cerca este oficio tradicional, que sigue vivo gracias al trabajo colaborativo y al compromiso de numerosas personas voluntarias.
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