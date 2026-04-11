Laspuña muestra cómo se retuercen los berdugos de sarga en la construcción de nabatas

Laspuña ha acogido este sábado 11 de abril una nueva jornada de trabajo tradicional en torno a la cultura nabatera, en la que se han dado cita las tres asociaciones de nabateros del territorio: Sobrarbe, Echo y Galliguera.

Durante la mañana, nabateros y nabateras se han reunido a orillas del río Cinca para llevar a cabo la tarea de retorcer los berdugos de sarga, previamente cortados durante la luna menguante del mes de febrero. Este proceso, que requiere destreza y fuerza, consiste en trabajar manualmente cada berdugo, retorciéndolo sobre sí mismo hasta abrir sus vetas y transformarlo en una cuerda natural con la que posteriormente se atarán los troncos que forman las nabatas.

Se trata de un trabajo colectivo que pone en valor los conocimientos tradicionales y que resulta fundamental para la continuidad de esta práctica ancestral, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La jornada en Laspuña dará continuidad a las siguientes fases del proceso que culminará con los descensos de nabatas: los nabateros del Gállego el domingo 26 de abril, los nabateros de Echo el sábado 9 de mayo y los nabateros del Sobrarbe el domingo 24 de mayo, algunos de los eventos más destacados del calendario cultural de la zona.

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Las asociaciones organizadoras animan a todas las personas interesadas a acercarse y conocer de cerca este oficio tradicional, que sigue vivo gracias al trabajo colaborativo y al compromiso de numerosas personas voluntarias.