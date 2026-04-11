El yacimiento de Los Bañales recibe 2.300 euros de la Roman Society para sus excavaciones

El yacimiento romano de Los Bañales, en Zaragoza, ha obtenido una ayuda de 2.300 euros de la Roman Society británica para seguir con las excavaciones, de tal forma que es la primera vez que un proyecto arqueológico español recibe financiación de los Donald Atkinson Funds de esta prestigiosa entidad internacional.

La subvención permitirá continuar los trabajos de investigación en este enclave de la comarca de las Cinco Villas, en el marco de la campaña de excavación y consolidación prevista para 2026.

Con esta aportación, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas ha reunido cerca de 40.000 euros en financiación privada en los últimos meses, lo que garantiza la sostenibilidad económica de sus actuaciones arqueológicas y de conservación.

Este respaldo internacional supone, además, un hito para el proyecto, dirigido por Javier Andreu, ya que refuerza su proyección académica y su contribución a la difusión del patrimonio histórico de Aragón en el exterior.

Entre los objetivos de la fundación, creada en 2025, se encuentra la captación de recursos para excavar, proteger y promocionar los restos romanos del yacimiento y su entorno, que abarca municipios como Uncastillo, Layana, Sádaba y Biota.

Uno de los focos principales de la próxima campaña será la excavación de un taller romano de producción de tejas y materiales constructivos, conocido como 'figlina tegularia', descubierto en 2024 en el área suburbana del yacimiento.

Los trabajos incluirán técnicas de teledetección, prospección sobre el terreno y una campaña de excavación con estudiantes becados, además de una fase final de consolidación para determinar la extensión, cronología y función de este espacio productivo en la ciudad romana.

La concesión de esta ayuda ha contado con el respaldo de investigadores de universidades internacionales como la New York University y la Universität Hamburg, integrantes del comité científico que asesora el proyecto.

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Los Bañales, que en época romana superó los 2.000 habitantes, se ha consolidado como uno de los yacimientos más relevantes y visitados de Aragón, ya que combina investigación científica, divulgación cultural y desarrollo territorial.