El yacimiento de La Codera reivindica el valor de sus piedras: "Son la memoria colectiva de quienes vinieron antes"

El yacimiento de La Codera en Alcolea de Cinca se ha convertido en un referente en Aragón de la excavación y la conservación arqueológica. Con intervenciones sucesivas desde hace casi 30 años, el pasado año fue catalogado como Bien de Interés Cultural tras décadas de trabajo y reivindicaciones. Un modelo de protección que permitirá explorar su relevancia en la reconstrucción del pasado y mejorar su potencial como motor turístico para el entorno.

Este fin de semana se han organizado en la localidad las quintas jornadas arqueológicas en las que se ha abordado la actualidad del enclave, situado sobre un promontorio desde el que se divisa el río Cinca. En los últimos meses se ha mejorado la señalización del mismo, destacando distintos registros superpuestos en los que se pueden descubrir estructuras que permiten trazar un apasionante recorrido desde el final de la edad del bronce hasta la época ibérica.

"Conservar un yacimiento no es preservar piedras: es salvaguardar la memoria colectiva de quienes vinieron antes que nosotros", ha destacado la restauradora Alicia López García. La especialista, con veinte años de experiencia en la conservación de enclaves arqueológicos en toda España, ha trabajado en las últimas campañas en Alcolea en la consolidación de estructuras y materiales. En su intervención ha detallado los procesos críticos para proteger y restaurar piezas arqueológicas, permitiendo que el patrimonio sobreviva para las futuras generaciones. “Los mayores agentes del deterioro de un yacimiento siempre son humanos, pues estando bajo tierra tiene la protección de su entorno, y además, las amenazas naturales tras salir a la superficie implican gran pérdida de información”, ha señalado sobre los restos.

Momento de la jornada. / SERVICIO ESPECIAL

Sobre la esperada declaración como BIC, la restauradora ha destacado que será “un escudo para su protección y un refuerzo legal contra los expolios", pese a que intervenciones como una cobertura completa de los muros o tumbas sea inviable por cuestiones presupuestarias. “La Codera tiene potencial educativo si se mantiene su excavación y estudios y se difunde gracias a entidades culturales como el grupo de amigos que busca potenciar el turismo cultural”, ha manifestado.

Talleres para escolares

La coordinadora de las excavaciones, Sofía Seguí, ha celebrado las jornadas, que han incluido una serie de talleres arqueológicos para escolares en los que han jugado con la interpretación de hallazgos, los talleres de arcilla y la manipulación de monedas originales, todo ello coordinado por el Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO) y la Arqueopatrulla de Binaced. "La divulgación es muy importante y especialmente en el lugar donde se excava", ha incidido Seguí.

A lo largo de cerca de treinta campañas, en La Codera se han excavado unos tres mil metros cuadrados pertenecientes a más de treinta estancias o casas con sus muros que las delimitan. Los trabajos han permitido recuperar importantes materiales relacionados con la cultura material de la primera edad del hierro, sobre todo cerámicas, canas, moldes de fundición o molinos de piedra. En alguna en alguna estancia se han encontrado hornos para cocer pan o alguna estructura para guardar cereales.

También se ha estudiado la presencia de gran cantidad de animales y como en otros poblados de la época se han encontrado enterramientos de neonatos bajo el suelo de las casas. En el caso de La Codera han aparecido tres hasta este momento. En su entorno se han encontrado, además, varias necrópolis y otras zonas en las que se esperan descubrir más evidencias de presencia humana en la antigüedad.

El experto en tecnología 3D, Rubén Coma, ha presentado la conferencia Entre ruinas y píxeles, una charla enfocada en la aplicación de la tecnología moderna a la arqueología detallando cómo la ciencia y la tecnología "devuelven la vida" a los restos materiales. “Son herramientas que nos permiten entender muy bien la realidad del pasado”, ha señalado.

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Las quintas jornadas de arqueología se terminarán este domingo con una visita guiada al yacimiento y con la representación teatral de Ros Beret.