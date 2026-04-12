Más de 10.600 personas desafían al mal tiempo en Huesca para apoyar la Marcha de Aspace y su proyecto solidario

La Marcha de Aspace ha desafiado este domingo al mal tiempo en Huesca con el objetivo solidario de construir una residencia destinada a personas con parálisis cerebral, en una XIV edición que ha batido su récord de inscripciones, al sumar más de 10.600 personas.

El Gobierno de Aragón ha informado de esta caminata solidaria de 18 kilómetros, en la que ha participado el presidente en funciones, Jorge Azcón, quien ha destacado en la salida "el espíritu solidario que tienen los vecinos y las vecinas de Huesca".

"Se baten todos los récords, se baten todas las expectativas y es una buenísima noticia", ha añadido Azcón, en referencia a la gran participación prevista en esta cita y al respaldo que obtiene cada año en Huesca y provincia.

En esta edición se ha superado el máximo registrado de inscritos en marchas anteriores, a pesar de las previsiones de mal tiempo, motivo por el que se han habilitado espacios cubiertos en el Palacio de Congresos y en puntos clave del recorrido, que pasa por Huerrios, Banariés y Cuarte.

Acompañado por la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, Azcón ha conocido de la mano del presidente de Aspace Huesca, Anselmo Lalueza, el proyecto al que se destinarán los fondos recaudados con la marcha.

Concretamente, se dedicarán a la construcción de una residencia para personas con parálisis cerebral, con el objetivo de promover su autonomía e integración social.

El fin es financiar la cuarta fase de la construcción de ese nuevo centro, que contará con plazas para 15 personas y cuya estructura estará finalizada en 2027, según las previsiones de la entidad.

Este año el lema de la marcha es 'Únete a nuestro sueño' y cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Comarca de la Hoya de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca, así como la colaboración de unas 160 empresas.

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La caminata de este domingo es el colofón de un programa que incluye la Mini-Marcha con escolares que se desarrolló el pasado 27 de marzo y la Pre-Marcha celebrada el sábado.