Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaInditex ZaragozaMaratón ZaragozaIncendio ZaragozaSan JorgeJubilación Aragón
instagramlinkedin

De la nieve al rafting: Huesca apunta a un año histórico de deportes de aventura

El buen clima y las reservas de última hora favorecieron el inicio de temporada en el Alto Aragón, con el Pirineo rozando el 100% de ocupación hotelera en Semana Santa

Una embarcación descendiendo por aguas bravas en Huesca.

Una embarcación descendiendo por aguas bravas en Huesca. / DPH

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Alto Aragón ha iniciado con muy buenas perspectivas la temporada de turismo activo y de aventura, en un arranque marcado por el impulso de la Semana Santa, que dejaba altas ocupaciones y muy buenas sensaciones en el conjunto del sector.

La buena climatología favorecía las reservas de última hora y permitía cerrar el periodo festivo con cifras muy positivas, con el Pirineo rozando el 100% de ocupación hotelera.

A ese buen inicio se suma un factor determinante para los próximos meses: 2026 se presenta como un año especialmente favorable para las actividades de aguas bravas. La abundancia de agua en embalses y ríos, unida al deshielo y a las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, permite anticipar una campaña muy positiva para modalidades como el rafting, el kayak o el barranquismo.

Este contexto favorable llega, además, después de un hito que ha reforzado de forma decisiva el posicionamiento de la provincia en los mercados turísticos: el premio a mejor destino regional de aventura a nivel mundial logrado por "Tu Provincia Huesca la Magia".

Ese reconocimiento internacional ha consolidado a Huesca como uno de los grandes nombres del turismo de aventura y naturaleza, reforzando su visibilidad exterior y su capacidad para competir con los principales destinos del mundo.

Este liderazgo no es casual. El turismo activo constituye hoy uno de los grandes motores del territorio, con una especial implantación en la provincia de Huesca, donde se concentran 507 de las 624 empresas de turismo activo registradas en Aragón.

Solo este sector genera más de 4.000 empleos directos en la provincia y mueve en torno a 140 millones de euros anuales, lo que evidencia su peso en la economía y su capacidad para generar actividad y oportunidades en el medio rural. La fortaleza del destino se apoya también en los resultados globales del turismo provincial.

Datos de récord

Huesca cerró 2025 con récord de viajeros hoteleros, al alcanzar los 985.968 turistas (datos INE), un 4,6% más que el año anterior, y superar los 2,17 millones de pernoctaciones. Son cifras que confirman una tendencia de crecimiento sostenido y que sitúan a la provincia en un momento especialmente sólido para afrontar esta nueva campaña.

Noticias relacionadas

Con este arranque, la provincia de Huesca consolida su condición de destino de referencia para el turismo activo y de aventura. La combinación de recursos naturales, tejido empresarial, prestigio internacional y buenos datos turísticos permite afrontar la temporada con optimismo y con la expectativa de seguir generando riqueza, empleo y actividad en todo el territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así da de comer Inditex cada día a 1.500 trabajadores en Zaragoza: producto local, cocina de abuela y por un euro
  2. El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir 'después del verano': las claves de la 'operación retorno
  3. Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: 'Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años
  4. El BV80, el bar de Zaragoza donde Bunbury cobró su primer sueldo, conoció a los Héroes y catapultó a Sabina
  5. El Real Zaragoza pierde otra oportunidad en Córdoba (1-0)
  6. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Hemos perdido merecidamente, los que se jugaban la vida éramos nosotros
  7. Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: 'Te cantamos una jota personalizada
  8. Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda

De la nieve al rafting: Huesca apunta a un año histórico de deportes de aventura

De la nieve al rafting: Huesca apunta a un año histórico de deportes de aventura

Más de 10.600 personas desafían al mal tiempo en Huesca para apoyar la Marcha de Aspace y su proyecto solidario

Más de 10.600 personas desafían al mal tiempo en Huesca para apoyar la Marcha de Aspace y su proyecto solidario

El juzgado de Jaca inicia diligencias previas por la construcción de viviendas camufladas como casas agrícolas en Villanovilla

El yacimiento de La Codera reivindica el valor de sus piedras: "Son la memoria colectiva de quienes vinieron antes"

El yacimiento de La Codera reivindica el valor de sus piedras: "Son la memoria colectiva de quienes vinieron antes"

Laspuña muestra cómo se retuercen los berdugos de sarga en la construcción de nabatas

Laspuña muestra cómo se retuercen los berdugos de sarga en la construcción de nabatas

Binéfar abre la puerta a una integración real: “Hay una barrera social tremenda que vamos a romper”

Binéfar abre la puerta a una integración real: “Hay una barrera social tremenda que vamos a romper”

La III Feria de Caza y Pesca de Villanueva de Sijena: una cita que combina naturaleza, tradición, ocio y cultura

La III Feria de Caza y Pesca de Villanueva de Sijena: una cita que combina naturaleza, tradición, ocio y cultura

Tarmac debe abonar el canon del aeropuerto de Teruel hasta 2048

Tarmac debe abonar el canon del aeropuerto de Teruel hasta 2048
Tracking Pixel Contents