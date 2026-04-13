La campaña 'No caminas sola' refuerza la seguridad de las peregrinas en el Camino de Santiago por Aragón

La plaza de la Catedral de Jaca (Huesca) ha sido el escenario de la presentación de la nueva temporada de la campaña 'No caminas sola' para reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden en solitario el Camino de Santiago Francés por Aragón. Se trata de una iniciativa conjunta de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones del Gobierno de España en Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Galicia, comunidades autónomas por las que discurre esta ruta jacobea, además de la de Extremadura, por la que discurre la Vía de la Plata.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, junto al jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, José Ángel Sanz, y el jefe de la Zona de la Guardia Civil en Aragón, el general de brigada Antonio Orantos, han estado en la presentación. "Con esto le decimos a las mujeres que hagan solas el camino, que van a estar seguras y van a estar en un entorno protegido", para lo que "contamos con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que cada uno en sus respectivas demarcaciones van a velar por que se siga preservando esa seguridad en general para todos los turistas y en la campaña específica en particular para las mujeres que deseen realizar solas el Camino de Santiago", ha dicho Beltrán.

Beltrán ha realzado que "en Aragón el sector turístico es fundamental, recoge un porcentaje del 10,7% del PIB" y que "el año pasado fue una campaña de 7,3 millones de turistas en todo nuestro territorio aragonés con un impacto económico de más de 4.000 millones de euros, lo cual da muestra de que tenemos que preservar si queremos que el turista se sienta seguro que el turista siga viniendo a nuestro territorio".

El delegado ha destacado que las Fuerzas de Seguridad cuentan con medios telemáticos y presenciales para realizar denuncias y que su presencia es "muy activa y vigilante" para proteger a quienes realizan el Camino de Santiago. Ha comentado que el tramo aragonés "prácticamente no presenta incidencias" salvo alguna pérdida de equipaje o algún hurto en establecimientos comerciales.

Beltrán también ha querido agradecer la colaboración de los ayuntamientos, farmacias, albergues y hoteles de los municipios por los que discurre el Camino en la difusión del material informativo de la campaña.

'No caminas sola' se materializa en la difusión en diferentes localizaciones del Camino de Santiago de dípticos y carteles informativos bilingües que incluyen un QR que enlaza a los teléfonos de atención --el específico para la violencia machista, 016, y los generales 062 y 091-- y a los recursos más cercanos en donde se presta atención.

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Las peregrinas cuentan además con la aplicación para móviles AlertCops, conjunta para Guardia Civil y Policía Nacional. Entre las funciones de esta herramienta está 'Guardián del Camino de Santiago', que permite compartir la posición con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en caso de emergencia o riesgo los puestos policiales puedan atender a la usuaria de forma más eficaz. La App AlertCops, ha dicho el delegado del Gobierno "tiene un conjunto de funcionalidades, además de la geolocalización, que te permite resolver algún problema que pueda surgir", por lo que ha animado a descargar la aplicación.