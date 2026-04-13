Los nabateros realizan los trabajos necesarios a orillas del Cinca para los descensos de abril y mayo: estas son las fechas de los recorridos

Las tres asociaciones de nabateros de la provincia de Huesca, Sobrarbe, Echo y Galliguera se han dado cita este fin de semana, a orillas del río Cinca, para realizar los trabajos previos a sus respectivos descensos, que tendrán lugar en los meses de abril y mayo.

En concreto, según el calendario, los nabateros del Gállego realizarán el descenso el domingo 26 de abril; los nabateros de Echo, el sábado 9 de mayo; y los nabateros del Sobrarbe, el domingo 24 de mayo.

Laspuña ha acogido una nueva jornada de trabajo tradicional en torno a la cultura nabatera, en la que se han dado cita las tres asociaciones de nabateros del territorio y han llevado a cabo la tarea de retorcer los berdugos de sarga, previamente cortados durante la luna menguante del mes de febrero.

Este proceso, que requiere "destreza y fuerza", consiste en "trabajar manualmente cada berdugo, retorciéndolo sobre sí mismo hasta abrir sus vetas y transformarlo en una cuerda natural con la que posteriormente se atarán los troncos que forman las nabatas", según ha indicado uno de los miembros de la Asociación de Nabateros d'a Galliguera, Fran Fraguás.

Se trata de un trabajo colectivo que pone en valor los conocimientos tradicionales y que resulta fundamental para la continuidad de esta práctica ancestral, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En este punto, Fraguás, ha indicado que es un trabajo que hay que saber realizar, ya que "hay que hacerlo de una manera en la que los berdugos queden lo suficientemente resistentes y a la vez flexibles".

La jornada en Laspuña dará continuidad a las siguientes fases del proceso que culminará con los descensos de nabatas. Fraguás ha explicado que "en los descensos se recrea un oficio tradicional, que proporcionó madera a las ciudades para la construcción, de hecho "las casas, las catedrales o palacios de Huesca y Zaragoza se hicieron con madera del Pirineo que se bajó en nabatas". Se trata, ha añadido, de un oficio "muy respetuoso con la naturaleza".

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El descenso en la Galliguera será el 26 de abril y el próximo fin de semana del 18 y 19 de abril se construirán las nabatas. En este caso, bajarán las aguas del río Gállego dos nabatas, una de tres trompos y otra de dos. La pequeña pesa 2.500 kilos y la grande 3.500 kilos.